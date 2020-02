Hitzacker. Der gefeierte Klarinettist David Orlowsky und „Singer Pur“, eins der bedeutendsten Vokal-Ensembles in Deutschland, eröffnen am Freitag, 6. März, im „Verdo“ die Musikwoche Hitzacker, die in Wirklichkeit sogar zehn Tage lang Konzertgenuss bietet. Im Eröffnungskonzert mit dem Titel „Jeremiah“ wird Vokalmusik der Renaissance auf poetisches Klarinettenspiel treffen. Gemeinsam bringen die Künstler die Grenzen zwischen Klassik, Weltmusik und populärer Musik zum Fließen.

Die ausgeprägten Unterschiede machen dieses Konzert aufregend und abwechslungsreich. Eine Auswahl von Werken für die Karwoche werden hierfür miteinander kombiniert. So werden Palestrinas Klagelieder Jeremias aus dem Jahr 1588 mit Gesualdos weniger bekannten geistlichen Responsorien, veröffentlicht 1611, verwoben. Dies bietet einen Vergleich ihrer Vertonungen von Trauer, von der beide Komponisten Erfahrungen aus erster Hand haben. Bearbeitet hat die alten Werke Matan Porat.

Der in Tel Aviv geborene Pianist und Komponist hat Palestrinas und Gesualdos Werken damit neue Facetten abgewinnen können. Während „Singer Pur“ die Renaissancewerke werkgetreu wiedergibt, orientiert sich die Klarinettenstimme zwar am Originaltext, löst sich aber immer wieder von ihm. Die charakteristische Klangsprache des dreifachen Echo-Klassik-Preisträgers David Orlowsky fügt sich als zusätzliche Stimme in den Ensembleklang von „Singer Pur“ ein und erzeugt dadurch eine faszinierende Klangerweiterung.

Die improvisatorischen, neu entstandenen Zwischenspiele des Klarinettisten, in denen auch Musik der Gegenwart einfließt, geben der sphärisch-jenseitigen Musik einen Hauch von Erdung. Sie verweisen unmittelbar auf den wöchentlichen Ritus der jüdisch-orthodoxen Tradition, in dem die Texte Jeremias an der Klagemauer Jerusalems rezitiert werden.

34. Musikwoche Hitzacker vom 6. bis 15. März Detaillierte Informationen zu weiteren Konzerten und Künstlern unter www.musikwoche-hitzacker.de