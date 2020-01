Vahrendorf. Ein 33 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht zu Freitag zunächst einen Pkw gestohlen und anschließend damit einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Gegen 1.25 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Harburger Straße in Vahrendorf gemeldet. Als Beamte dort eintrafen, fanden sie einen VW Tiguan vor, der von der Straße abgekommen war, eine Straßenlaterne überfahren hatte und schließlich auf einem dahinterliegenden Grundstück in drei geparkte Pkw gefahren war. Allerdings war niemand mehr im Unfallfahrzeug.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt hatte, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Gegen 1.45 Uhr trafen Beamte in Höhe des Feuerwehrhauses auf einen Mann, der am Straßenrand stand. Der 33-Jährige war deutlich alkoholisiert und wollte zunächst keine Angaben machen. Dann präsentierte der in der Gemeinde Rosengarten lebende Mann den Beamten eine wenig glaubwürdige Geschichte.

Schließlich ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an, da der Mann im Verdacht stand, den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben.

Unfallauto war von Privatgrundstück gestohlen worden

Parallel lief die Unfallaufnahme. Dabei stellte sich heraus, dass der Tiguan im Ortsteil Emsen von einem Privatgrundstück gestohlen worden war. Offenbar hatte der 33-jährige Verdächtige eine unverschlossene Nebeneingangstür am Haus der Fahrzeughalter geöffnet und dort den Autoschlüssel gestohlen. Anschließend war der Mann bis nach Vahrendorf gefahren, wo er schließlich den Unfall verursachte. Den Schlüssel hatte der 33-Jährige noch bei sich, als er von den Beamten angetroffen wurde. Auch die Jacke, die er trug, hatte er in dem Haus in Emsen gestohlen.

Der 33-Jährige wurde nach der Blutentnahme erkennungsdienstlich behandelt. Zu den Vorwürfen machte er keine weiteren Angaben. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Der Unfallschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 20.000 Euro.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Polizei Seevetal Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die bemerkt haben, wie sich der Fahrer nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle davon gemacht hat. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 zu melden.