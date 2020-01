Kreis Harburg. In die Diskussion über den Schienen-Nahverkehr auf der Strecke von Hamburg nach Lüneburg kommt neue Bewegung. Im Mittelpunkt steht, die Strecke für Zehntausende von Pendlern nach und von der Hansestadt rasch so zu verbessern, dass ständig auftretende Störungen und Verspätungen künftig deutlich reduziert werden.

Situation ist eine Katastrophe für Pendler

Dafür fordert Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge nun den Ausbau unter dem Stichwort „Variante P“ für Pendler. „Die aktuelle Situation ist eine Katastrophe für Pendler“, sagt auch Peter Dörsam, einer der beiden Sprecher des Projektbeirats Alpha E. Unter diesem Titel steht der Ausbau für die Strecken im Raum Hamburg, Bremen und Hannover, auf den sich die Teilnehmer des Dialogforums Schiene Nord Ende 2015 geeinigt hatten.

Es gibt am dritten Gleis einfach nicht genug Weichen

Hintergrund für die Probleme im Zugverkehr ist, wie sich jetzt zeigt, die weitgehend fehlende Verbindung des dritten Gleises bis Lüneburg mit den beiden anderen durchgehenden Gleisen. Es gibt schlichtweg fast keine Weichen, damit langsamere Züge und Güterzüge auf der Strecke ausweichen können.

Zwar lassen sich Güterzüge in den Verkehr des Metronom einfädeln, weil die Regionalzüge öfter halten und sich so Lücken für die Disposition auftun. „Sobald sich aber die Fahrzeiten bei IC- und ICE-Fernzügen verschieben, müssen Regionalzüge außerplanmäßig in den Bahnhöfen warten“, weiß Dörsam, der auch Bürgermeister der Samtgemeinde Tostedt ist.

Experten schütteln den Kopf

Derzeit werden zwei Gleise in Richtung Süden und ein Gleis in Richtung Norden genutzt. „Ein durchgehender Verkehr auf drei Gleisen ist aber nicht möglich“, sagt Dörsam, der auch nach dem Abschluss des Dialogforums die Entwicklung weiter beobachtet. „Experten schütteln den Kopf darüber, dass es keine Verbindungen zum dritten Gleis der Strecke gibt.“

Immerhin hat die Bahn bei ihren Fachgesprächen zur „Gläsernen Werkstatt“ nun dokumentiert, was auf dem Abschnitt Hamburg-Lüneburg geschehen könnte. Sowohl Mädge als auch Dörsam saßen am Mittwoch beim fünften Termin der Werkstatt in Hannover mit am Tisch.

Weichen ließen sich problemlos einbauen

„Zwar ist für mich offen, wie viele Weichen eingebaut werden müssten“, sagt der Projektbeirats-Sprecher. Doch er geht davon aus, dass die Arbeiten ohne Planfeststellungsverfahren innerhalb weniger Jahre erledigt sein könnten. Das Geld für den Einbau der Weichen sowie der Signaltechnik würde in jedem Fall effizient eingesetzt. Nach Informationen des Abendblatts könnte die Summe im unteren zweistelligen Millionenbereich liegen. Lüneburgs Oberbürgermeister macht deutlich: „Wir müssen Prioritäten überdenken, damit Pendler nicht immer wieder Überholungen durch Fernzüge abwarten oder hinter Güterzügen her bummeln müssen. Die Strecke muss an die Realität angepasst werden.“

Die Hansestadt hat ihrerseits schon im vergangenen Jahr ein Paket von Maßnahmen zusammengestellt, mit denen der Lüneburger Bahnhof für die steigende Zahl an Zugreisenden und Pendlern ausgebaut werden soll. Alle Vorhaben sollen über einen Bebauungsplan abgesichert werden. Der Aufstellungsbeschluss ist für März 2020 angepeilt. Bis voraussichtlich 2025 soll alles umgesetzt sein.

Lüneburg macht seinen Bahnhof pendlerfreundlich

Zu den Projekten zählen ein Diebstahlschutz für den Radspeicher am Gleis 1, mehr Fahrradstellplätze auf der Ostseite am Gleis 5, mehr Barrierefreiheit, eine bessere Erschließung des Fahrradparkhauses am Westgleis, ein neu gestalteter Bahnhofsvorplatz, ein Neubau eines dritten Radspeichers und der als dringend angesehene Ausbau des Zentralen Busbahnhofs. Im Bahnhof soll zudem eine Mobilitätszentrale entstehen. Erst am Donnerstagabend hat der Rat erneut über sein Maßnahmenpaket zu Klimaschutz und Klimaanpassung diskutiert, zu dem die Projekte zählen.

Wirtschaftsministerium ist gefordert

„Wir sprechen für die Stadt von einem Paket im zweistelligen Millionen-Bereich. Das nützt aber alles wenig, wenn auf der Schiene nichts passiert“, warnt Mädge. Land und Bund müssten nun „buchstäblich mal zum Zuge kommen.“ Der Oberbürgermeister sucht also Geldgeber: „Bernd Althusmann als Wirtschaftsminister ist hier gefordert.“