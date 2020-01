Nachwuchsbands zeigen ihr Können

Buxtehude. Es geht wieder los, und es wollen so viele Bands dabei sein wie noch nie: Die achte Auflage der Konzertreihe „My Six Stages“ verspricht erneut zum Publikumsmagnet zu werden – in diesem Jahr werden ab dem 8. Februar rund 1200 Zuschauer erwartet. „Das Interesse von Nachwuchsbands in Buxtehude aufzutreten ist offenkundig nach wie vor groß“, sagt Stadtjugendpfleger Gabriel Braun. Das My-Six-Stages-Team hat geeignete Bands ausgewählt und wieder sechs Genre-Abende – jeweils sonnabends – zusammengestellt.

Die erste Stage findet am Sonnabend, 8. Februar, statt und steht im Zeichen von Hip Hop. Die Musiker Meils Above & PKP werden den ersten Abend eröffnen. Die beiden Rapper und Produzenten schlüpfen in ihren Songs in verschiedene Charaktere, um der Gesellschaft so einen Spiegel vorzuhalten. Mr. Miet ist bereits mehrfach bei Buxte Rhymes aufgetreten und konnte das Publikum durch Freestyles und Stücken mit Witz und dennoch Tiefgang in seinen Bann ziehen.

Förderung der regionalen Musikszene

Der Hamburger Rap Jack bietet energiegeladenen Deutschrap und legt in seinen substanziellen Texten seine ganz persönliche Weltsicht dar. Wie ein Wirbelsturm bildet er den Abschluss des Abends, bevor es am darauffolgenden Sonnabend, 15. Februar, mit gleich vier Bands aus den Genres Alternative-Rock, Deutsch Pop-Punk und Synth-Rock weitergeht.

Beim Bandvortreffen mit allen Bands haben sich nun etwa 60 Musikerinnen und Musiker im Alter von zwölf bis 55 Jahren getroffen und die Veranstaltungsreihe vorbereitet. Ziel der 2013 gegründeten Reihe „My Six Stages“ ist es, regionale Bands zu fördern und ganz nebenbei die Freude an der Musik zu wecken.

Den Bands wird hierbei neben einer kompetenten Betreuung auch professionelle Beschallungstechnik zur Verfügung gestellt, um erste Bühnenerfahrung zu sammeln oder bereits vorhandene auszubauen. Bei einem sehr breiten Spektrum aus Metal, Rock, Edu Rock, Indie, Hip Hop oder Artpop ist für jeden Musikliebhaber etwas dabei.

My Six Stages – Stage 1 Sonnabend, 8. Februar, 20 Uhr. Die weiteren Termine in der Übersicht: Sonnabend, 15., 22. und 29. Februar sowie 7. und 14. März.

Veranstaltungsort: Freizeithaus Buxtehude, Geschwister-Scholl-Platz 1, Beginn jeweils 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, der Eintritt beträgt 5 Euro. Vorverkauf für alle Veranstaltungen im Freizeithaus Buxtehude, bei den teilnehmenden Bands und an der Abendkasse. Alle auftretenden Bands und weitere Informationen gibt es unter www.mysixstages.de.