Lüneburg. Mit einem Vocal-Jazz-Konzert im Museum Lüneburg startet die JazzIG Lüneburg ins Jahr 2020. Das Beatrice Asare Quartett, das am 17. Januar um 20 Uhr im Museum Lüneburg auftritt, bietet harmonisch facettenreichen Jazz und bedient sich verschiedener vom Jazz-Waltz bis zu afrikanischen Rhythmen. Die Rhythmusgruppe mit Buggy Braune am Klavier, Christian Müller am Bass und Nathan Ott am Schlagzeug versteht es dabei, Beatrice Asare perfekt zu unterstützen und mit eigenen solistischen Einsätzen spannende und eigenwillige Akzente zu setzen. Für 19 Uhr lädt die JazzIG zur Vorstellung des Jahresprogramms und des neu gegründeten Freundeskreis Jazz ein.

Mit dem Oli Poppe Trio betritt am 23. Februar ein klassisches Jazz-Klavier-Trio die Bühne des Museums Lüneburg. Der aus Bremen stammende und im Landkreis Lüneburg lebende Pianist Oliver Poppe und seine norddeutschen Kollegen Michael Gudenkauf (Bass) und Ralf Jackowski (Schlagzeug) stehen mit einem Bein in der Tradition des Bill-Evans-Trios, das andere Bein tanzt jedoch geschickt in anderen musikalischen Gefilden, die von klassisch-romantischer Klaviermusik bis hin zu pop-musikalischen Grooves reichen.

Mit Tini Thomsen und ihrer Formation Maxsax betritt am 28. März eine international agierende Band von Ausnahmemusikern die Bühne des T.3 im Lüneburger Theater, oder um mit Thomsens Worten zu sprechen: „Wir sind fünf Vulkane, die ausbrechen!“. Wer die charismatische Baritonsaxofonistin und Komponistin Tini Thomsen jemals live erlebt hat, weiß, dass dies keine leeren Worte sind.

Schon mit dem Debütalbum kam der Erfolg

Das Debütalbum „Maxsax“ löste eine Erfolgswelle aus. Mit ihren Partnern Nigel Hitchcock, Altsaxofon (Itchy Fingers, Mark Knopfler, Tom Jones, Robbie Williams), Tom Trapp, Gitarre, Mark Haanstra, Bass, und Joost Kroon, Schlagzeug, macht sie unmissverständlich klar, dass das Bari-Sax als Solo-Instrument taugt, dass musikalische Gleichberechtigung in einer Band selbstverständlich ist und dass Jazz und Punk nicht allzu weit auseinander liegen.

Gegroovt und gejazzt wird auch in diesem Jahr wieder beim Jazz in Fridos Weinbar. Nach einem Opener mit Special Guest und eigener Thematik können interessierte Musiker einsteigen. Die Termine: „Miles ahead!“, 21. Januar, mit Axel Jankowski am Saxofon, „Klavier-Trio die Zweite“, 10. März, mit Oli Poppe am Klavier. Näheres zum Termin am 7. Mai wird noch bekanntgegeben.

Als Kooperationspartner der Karsten Jahnke Konzertdirektion wird die JazzIG am 26. März im Libeskind-Auditorium das Duo-Doppelkonzert mit Nils Landgren & Jan Lundgren sowie Lars Danielsson & Paolo Fresu begleiten.