Winsen . Das erste Baby des Landkreises Harburg im neuen Jahrzehnt heißt Lenn Bennet Siewert. Während Raketen in den Himmel stiegen und Böller krachten, kam er in der Neujahrsnacht um 0.40 Uhr im Krankenhaus Winsen zur Welt. 3230 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß ist der Kleine mit dem dunkelblonden Haarschopf.

Die stolzen Eltern Janine und Marc Siewert aus Garstedt sind begeistert von ihrem ersten gemeinsamen Kind und von der Betreuung, denn sie haben eine perfekte Geburt erlebt. Gegen 16 Uhr hatten die werdenden Eltern am Silvesterabend noch einen Spaziergang im Wald von Garstedt gemacht. Dorthin waren die gebürtige Hamburgerin Janine Siewert (30), kaufmännische Angestellte bei der Baumschule Lorenz von Ehren, und der aus Lüneburg stammende IT-Entwickler Marc Siewert (43) im vergangenen Jahr aus Hamburg gezogen.

Um 18 Uhr war es schon losgegangen. „Wir hatten noch gar nicht damit gerechnet“, so die Siewerts, die sich schnell auf den Weg in die Klinik machten. „Das Baby kam bei diesem Tempo fast gar nicht mit“, berichtet Janine Siewert.

Team des Krankenhauses Winsen unterstützte Mutter und Sohn

Das eingespielte Team des Krankenhauses Winsen unterstützte Mutter und Sohn, den richtigen Rhythmus zu finden, so dass eine entspannte Geburt möglich wurde. „Wir durften hinterher noch lange im Kreißsaal bleiben, alles war wunderbar ruhig und meine Frau konnte den Kleinen sofort stillen“, sagt Vater Marc Siewert. Schon acht Stunden später machten die Siewerts wieder einen Spaziergang, diesmal zu dritt auf dem Flur der Winsener Geburtsabteilung.

Den problemlosen Verlauf ihrer ersten Entbindung führt Janine Siewert auch auf vier Akupunkturbehandlungen zurück, die sie im Rahmen der Geburtsvorbereitung erhalten hatte. Auf Lenn Bennet wartet zu Hause in Garstedt ein schönes Zimmer – und schon ein künftiger Spielkamerad. Denn die Siewerts haben sich auf dem Land nicht nur bestens eingelebt, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft auch einen alten Freund wiedergefunden, der mit seiner Frau ebenfalls gerade ein Baby bekommen hat. Marc Siewert, der seiner Frau während der Geburt zur Seite gestanden hat, ist selbstständig und will künftig seine Freiräume nutzen, um viel für seine Familie da zu sein.