Buchholz . Die Stadt Buchholz ist am ersten Januar-Wochenende wieder das Ziel der norddeutschen Geflügel- und Kaninchenzüchterszene. Züchter und Mitglieder der Landesverbände Hamburg, Bremen, Hannover, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern präsentieren in der Schützenhalle etwa 500 Rassetiere bei der offenen Vereinsschau des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins Buchholz und Umgebung.

Ältester Verein der Stadt Buchholz

Der Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins Buchholz und Umgebung ist einer der ältesten Vereine in der Stadt Buchholz. Seit 1908 züchten die Mitglieder Hühner, Zwerghühner, Gänse, Enten und Kaninchen. Ein Mitglied hat sich auf exotische Sonnenvögel spezialisiert. Der Verein hat derzeit rund 50 Mitglieder, die nicht nur ihre Tiere bei Ausstellungen präsentieren, sondern sich innerhalb des Vereins auch in Fachvorträgen zu Tieraufzucht und -haltung sowie Tiergesundheit fortbilden. Die Treffen finden an jedem zweiten Donnerstag im Monat statt. Gäste, die sich unverbindlich informieren möchten, sind dabei stets willkommen.

Eine Gelegenheit zur Präsentation der Zuchttiere

Ausstellungen zu organisieren ist ein wesentlicher Zweck des Vereins. Einerseits soll bei diesen Ausstellungen den Züchtern die Gelegenheit gegeben werden, ihre Tiere zu präsentieren und bewerten zu lassen, andererseits soll einem breiteren Publikum die Schönheit und Vielfalt der Rassen gezeigt werden.

Da bei der Vereinsschau außer Rassekaninchen auch zahlreiche Hühner- und Taubenrassenausgestellt werden, ist die Veranstaltung nicht nur ein Züchtertreffen, sondern auch für Kinder und Erwachsene interessant, die sich für Hühner, Enten, Gänse oder Kaninchen interessieren. Zwei Tage lang können sich die Besucher dann über das Hobby Kaninchen- und Geflügelzucht informieren und die Tiere während der Schau auch erwerben. Damit nichts schief geht und die Tiere auch in ihrem neuen Zuhause gut untergebracht sind, gibt es eine ausführliche Beratung, wie die Tiere am besten gefüttert und gehaltenwerden sollen.

Es gibt auch eine große Tombola

Zusätzlich gibt es eine große Tombola, und auch für Essen und Trinken ist gesorgt: Wie schon im vergangenen Jahr gibt es wieder selbstgebackenen Kuchen und zahlreiche Torten. Weitere Informationen zum Verein und zur Veranstaltung, wie etwa einen Anfahrtsplan, findet man auf der Homepage des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins unter www.gkzv-Buchholz.de.

Vereinsschau des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins Buchholz Sonnabend, 4., und Sonntag, 5. Januar, jeweils 9 bis 17 Uhr, Schützenhalle Buchholz, Richard-Schmidt-Str. 27