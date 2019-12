Buchholz/Stade. Wenn eine Geschichte zunächst als Buch erscheint, das Buch verfilmt wird und daraus wiederum eine Bühnenfassung geschrieben wird, dann muss es sich zweifellos um eine zeitlos gute Geschichte handeln. „Die Feuerzangenbowle“ nach dem Roman von Heinrich Spoerl, verfilmt mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle, ist so eine Geschichte. Der Film hat längst Kultstatus und gehört für viele zum Jahreswechsel wie Fondue und Champagner.

Das Altonaer Theater bringt „Die Feuerzangenbowle“ auf die Bühne und geht damit auch auf Tournee. In den kommenden Tagen ist das Stück zweimal zu sehen: am 27. Dezember in Buchholz und am 31. Dezember in Stade.

Die gute alte Zeit soll auferstehen

„Das Schönste im Leben“, resümiert die Herrenrunde um den jungen Schriftsteller Dr. Pfeiffer, „war die Gymnasiastenzeit“. Doch Pfeiffer hatte stets nur Privatunterricht, war nie auf einer richtigen Schule, kennt weder Pauker noch die Streiche, die man ihnen spielt, ist „überhaupt kein Mensch, sozusagen“. Und während der gemütlichen Runde bei reichlich Feuerzangenbowle kommen die Herren auf eine Schnapsidee: Die gute alte Zeit soll auferstehen, und Dr. Pfeiffer das Versäumte nachholen.

Als „Pfeiffer mit drei F“ wird er in der Oberprima von Babenberg „Schöler“ von Professor Crey, lernt beim Bömmel, was es mit der „Dampfmaschin’“ auf sich hat und ersinnt mit seinen pubertierenden Schulkameraden Unfug aller Art, den Lehrkörper zu foppen.

Doch bald hegt er auch ernstere Absichten, denn für die reizende Tochter des gestrengen Herrn Direktors entflammen in ihm recht erwachsene Gefühle. Er offenbart sich seiner Flamme, aber sie glaubt ihm nicht. So setzt Pfeiffer alles daran, endlich aufzufliegen, doch das gestaltet sich gar nicht so einfach. Zu gut spielt er die Rolle des gar nicht so mustergültigen Oberschülers.

Die Feuerzangenbowle

Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr, Empore Buchholz, Karten unter 04181/287878

Dienstag, 31. Dezember, 20 Uhr, Stadeum Stade, Karten unter 04141/409140.