Harburg. Seit es in Harburg Rockbands und Livemusik-Clubs gibt, ist der letzte Sonnabend vor Heiligabend der Tag, an dem ab 20 Uhr die Harburger Lokalmatadoren das heimische Publikum rocken. Volle Hütte und gute Stimmung ist dabei meist garantiert. Viele, die das Leben woandershin verschlug, sind über die Feiertage zurück in der Stadt und machen vor der Besinnlichkeit im Familienkreis noch einmal mit alten Freunden einen drauf. Am kommenden Sonnabend ist es wieder so weit: Beim Seeve-Rock-Festival kommen gleich drei Harburger Bands auf die Bühne, die schon lange ihre Fans begeistern. Es spielen „Die Gäste“ „Parrot Fish“ und „Die geilen Partyvirtuosen.“

Die Gäste nennen sich ganz bescheiden „die wichtigste Band der Welt“. Ihre Rocksongs handeln von Beziehungsdramen, Fußballkatastrophen, den aus beiden resultierenden Säufergeschichten und dem Ende von Allem. Durch bluesrockige Gitarrenarrangements sowie eine dichte und abgestimmte Backline aus Schlagzeug und Bass erhalten die Geschichten einen authentischen Sound. „Die Gäste“ machen Deutschrock in bester alter Tradition – aus alter Tradition. Die beiden Gründungsmitglieder der Harburger Band, Wolfgang „Woller“ Sieja und Karsten „Kadde“ Grosinski waren schon zu Schulzeiten ein gefürchtetes Gitarrenduo. das damals als Schülerband Pausenhallen und Jugendzentren unsicher gemacht hatte..

Die geilen Partyvirtuosen sind ein Bass, zwei Gitarren, ein Schlagzeug, ein Saxofon und vier Stimmen, die sich 1993 spontan zusammen gefunden haben, ohne Üben, Netz und doppelten Boden, um auf einem Motorradtreffen im Weserbergland die halbe Nacht durchzurocken. Es folgten Auftritte in Clubs, auf Partys, Stadt-, Dorf-, Kultur- und sonstigen Festen in Hamburg und Umgebung. Die Virtuosen sind seitdem eine feste Größe in der Harburger Musikszene. Allerdings haben sie gerade ein Jahr „Verletzungspause“ hinter sich, so dass der Auftritt im Rieckhof so etwas, wie ein großes Comeback der Band ist. Das Repertoire der Band sind bekannte Rocksongs, welche die Musiker mit viel Swing und Reggaerhythmen interpretieren.

Parrot Fish haben sich 2016 in der Brackeler Wohnküche der ehemaligen „Ducktails“ Sängerin Inke-Nele Gronau gegründet. Alle Mitglieder der Band sind auf den norddeutschen Bühnen und in der Harburger Szene langjährig erfahren. In ihrer Musikküche backen sie handverlesene, bekannte Rocksongs in eigener Weise neu auf.

Alle drei Bands haben eines gemeinsam, beziehungsweise einen: Von hinten schlägt immer derselbe auf die Trommelfelle – Harburgs Schlagzeug-Geile Partyvirtuosen-Urgestein Robert „Robbie“ Schön.