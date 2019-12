Winsen. Die Kreisstadt hat keinen Haushalt für 2020. Der Stadtrat hat das Zahlenwerk am späten Donnerstagabend mit 18 Stimmen von SPD, Grüne/Linke, FDP und AfD gegen 17 Stimmen von CDU, Winsener Liste, Andreas Waldau und Bürgermeister André Wiese abgelehnt. Noch vor einer Sitzungspause kurz vor der Abstimmung hatte der Ratsvorsitzende Waldau die Politiker gemahnt, noch einmal „in sich zu gehen“ und den Haushalt auf den Weg zu bringen. Vergebens. Der Haushalt über 62,3 Millionen Euro, mit einem Überschuss von 554.300 Euro und Investitionen von 20,7 Millionen Euro liegt vorerst auf Eis.

Die Folgen hatte Kämmerer Matthias Parchatka ebenfalls noch vor der Entscheidung deutlich gemacht. Ohne den Haushalt kann Geld nur ausgegeben werden, wenn die Stadt rechtliche Verpflichtungen eingegangen ist oder unaufschiebbare Aufgaben etwa für die Sicherung des Verkehrs anliegen.

Neue Investitionen dürfen nicht begonnen werden. Gestoppt werden jetzt der Neubau der Sporthalle für die Alte Stadtschule (mehr als 500.000 Euro), das Konzept der Stadt für die Digitalisierung an den Schulen (75.000 Euro), die geplante Selbstverbuchungsanlage für Kunden der Stadtbücherei (100.000 Euro) oder auch die 800.000 Euro teure Brandschutzsanierung an der Kita in Borstel, um nur einige zu nennen. Sämtlicher freiwilligen Leistungen der Stadt werden auf Eis gelegt. Dazu gehören auch 800.000 Euro an Zuschüssen für Vereine, die nun zunächst einmal warten müssen.

Fraktionen im Rat sind heillos zerstritten

Das Ergebnis der mehr als vier Stunden langen Sitzung macht deutlich, dass die Fraktionen im Rat untereinander heillos zerstritten sind. So warf der CDU-Fraktionsvorsitzende André Bock den Politikern der anderen Fraktionen vor, nicht ausreichend Verantwortung zu übernehmen: „Ich vermisse ihre Beiträge.“ Eine Situation ohne Haushalt habe es in Winsen seit über 25 Jahren nicht gegeben, legte Bock auf Facebook nach.

Nino Ruschmeyer (FDP) nahm sich in einem kurzfristig eingereichten Antrag die Personalplanung der Stadtverwaltung vor, ernte dafür aber nur Kopfschütteln und Ablehnung. SPD und Grüne wollten mehr als eine Million Euro für die Projektsteuerung der Ortsumfahrung Ludorf-Pattensen aus dem Haushalt 2020 streichen. „Die Straße wird nicht kommen, weil für sie dort kein Platz ist“, sagte Eike-Christian Harden (Grüne). Mit Mehrheit abgelehnt. Einsparungen wären ohnehin unmöglich gewesen, weil bereits Verträge geschlossen wurden.

Ausschreibungen werden auf Herbst 2020 verschoben

Das Millionenprojekt für die Sanierung der Innenstadt hält Roderik Pfreundschuh (AfD) schlichtweg für gescheitert. „Wir hätten vor der Ausschreibung wissen müssen, dass die Förderung gedeckelt ist“, kritisierte er. Jetzt heiße es „sparen, sparen, sparen.“ Tolle Ideen müssten eingestampft werden. „Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir den Bodenbelag nicht schlicht sanieren.“ Bislang ist ein neues Pflaster aus Granit oder Beton vorgesehen. Es bleibt aber auch hier bei den Planungen. Ohne Diskussion stimmte der Rat mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Ausschreibungen vom Frühjahr auf den Herbst 2020 zu verschieben.

Wie geht es weiter? „Wir erleben einen Rückschlag für die Weiterentwicklung der Stadt“, sagte Bürgermeister Wiese nach der Sitzung. Er hoffe aber, dass als „Folge der Konsequenzen“ für Vereine und Initiativen bei den Politikern „Einsicht einkehren“ werde. Wie schnell Sitzungen einberufen und der Haushalt beschlossen werden kann, ist offen. Die nächste Ratssitzung ist für den 18. März geplant. Vorher jedoch muss sich politisch erst etwas bewegen.