Buchholz. Mit dieser Entscheidung hatten die meisten Anwohner der Buchholzer Märchensiedlung nicht mehr gerechnet: Viereinhalb Jahre nach ihrer Errichtung soll die Flüchtlingsunterkunft An Boerns Soll, die seit 2016 leer steht, nun doch bezogen werden. 116 männliche Flüchtlinge sollen ab Dezember sukzessive in die Container am Rande des Schulzentrums I einziehen.

Mietvertrag läuft noch über fünf Jahre

Durch die Belegung der bislang kaum genutzten Anlage will der Landkreis die Ausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen weiter reduzieren. Von ursprünglich neun Unterkünften in der Stadt Buchholz bestehen aktuell noch fünf mit Platz für 237 Menschen. Belegt sind 199 Plätze. Zwei weitere Einrichtungen Am langen Sal II und an der Bremer Straße sollen im kommenden Jahr ihren Betrieb einstellen. Der Grund: Die Mietverträge der beiden Unterkünfte, in denen aktuell insgesamt 178 Flüchtlinge untergebracht sind, laufen aus. Der Mietvertrag für die Fläche Am Boerns Soll besteht hingegen noch weitere fünf Jahre.

25 Männer machen im Dezember den Anfang

„Wir schauen natürlich, wo wir Mittel sparen können“, sagt Reiner Kaminski, Fachbereichsleiter Soziales. „Wo Mietverträge auslaufen, versuchen wir zu sparen. Wo wir im Mietvertrag stehen, machen wir konsequenterweise weiter.“ Geplant sei, dass Anfang Dezember zunächst 20 bis 25 alleinstehende Männer in die Unterkunft An Boerns Soll einziehen. Nach und nach sollen dann weitere Bewohner hinzukommen.

Ob die Einrichtung tatsächlich über die gesamte Mietdauer genutzt werden wird, hängt davon ab, wie sich die Zuweisungen von Asylbewerbern an den Landkreis Harburg entwickeln. Aktuell weist die Niedersächsische Landesaufnahmebehörde dem Landkreis rund zehn Flüchtlinge pro Woche zu. Bei Errichtung der Containeranlage vor viereinhalb Jahren waren es hingegen bis zu 180 Flüchtlinge wöchentlich, für die der Landkreis Harburg landkreisweit 51 Unterkünfte mit 2251 Plätzen bereitstellte. Belegt sind aktuell 2052 Plätze.

Viele Anwohner sind besorgt

Die Reaktivierung der Unterkunft An Boerns Soll stößt bei den Anwohnern auf unterschiedliche Reaktionen. „In reinen Männerunterkünften gibt es häufiger Probleme, das ist Fakt“, so ein Anwohner bei einer Informationsveranstaltung im Albert-Einstein-Gymnasium. „Wenn man hört, dass hier 120 junge, alleinstehende Männer einziehen sollen, macht man sich schon Gedanken“, sagt ein anderer Anwohner. Schließlich seien hier abends viele Jugendliche unterwegs, die zum Sport gehen – auch Mädchen.“ Ein weiterer Anwohner äußerte die Sorge, dass es zu Konflikten mit Schülern und Kindern auf den umliegenden Spielplätzen kommen könne.

Gemeinsame Veranstaltungen sollen das Eis brechen

Reiner Kaminski hat Verständnis für die Sorgen der Anwohner, schließlich sei das hier keine alltägliche Situation, sagt er. „Man muss sich mit den Veränderungen erst einmal anfreunden.“ Jeder, der in der Nähe einer solchen Unterkunft wohne, habe diese Ängste. „Sie lassen sich aber am besten abbauen, indem man die Flüchtlinge kennenlernt.“ Genau dafür will der Betreiber des neuen Camps, die Firma Human Care, sorgen. Mitarbeiterin Sahar Hesselbarth hat bereits angekündigt, gemeinsame Veranstaltungen für Anwohner und Flüchtlinge zu organisieren. „Wir planen ein Adventscafé, Sommerfeste und Grillabende“, sagt sie. „Alle sind herzlich willkommen.“ Holger Blenck, Leiter der IGS Buchholz, will dazu beitragen, dass die neuen Bewohner möglichst schnell in das Umfeld integriert werden. „Aufgabe der Schulen ist es, den Schülern ein christliches und humanistisches Denken beizubringen“, so Blenck. „Wir gehen sehr positiv in die neue Gemeinschaft rein und werden dafür sorgen, dass es gemeinsame Begegnungen gibt.“