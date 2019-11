Neu Wulmstorf. Schon gleich nach Bekanntwerden des überraschenden Gerichtsurteils zum geplanten A26-Zubringer in Buxtehude hatte er vor den Folgen gewarnt. Jetzt wird Neu Wulmstorf Bürgermeister Wolf Rosenzweig (SPD) konkreter: „Wir wollen dann eine Sperrung der K 40“, sagt er. Nur noch Landwirtschaftsverkehr sollte zukünftig auf der Kreisstraße zwischen Buxtehude und dem Neu Wulmstorfer Ortsteil Rübke erlaubt sein. Damit wäre dann allerdings eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen dem Airbuswerk in Finkenwerder und Buxtehude gesperrt, den auch andere Pendler für ihre Fahrt vom oder zum Job nutzen.

Neu Wulmstorfs Bürgermeister Wolf Rosenzweig mit einem Neu-Wulmstorf-Wimpel.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Auf die Straße, die mitten durch die Ortschaft Rübke führt, könnte in naher Zukunft tatsächlich noch eine erheblich größere Verkehrsbelastung zukommen, fürchtet der Bürgermeister: So hatte das Verwaltungsgericht Stade am Dienstag den Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der K40 zu einem Autobahnzubringer überraschend vorerst gestoppt. Die Straße sollte dazu im innerörtlichen Bereich von Buxtehude massiv ausgebaut werden. Drei Meter hohe Lärmschutzwände direkt vor den Wohnhäusern an der „Rübker Straße“ waren dazu geplant, teilweise sollten auch Privat-Grundstücke bebaut werden.

Anwohner hatten dagegen geklagt und argumentiert, dass auch viele andere Straßen in Buxtehude durch den innerörtlichen Zubringerverkehr belastet würden. Die Richter argumentierten nun, dass die Anwohnerinteressen bei der Planung nicht genügend berücksichtigt worden seien. Das „Schutzgut“ Mensch sei zu wenig beachtet worden.

Neu Wulmstorfer fürchten negative Auswirkungen

Das vorläufige Aus für einen Zubringer in Buxtehude wird aber andererseits Folgen für die viele Neu Wulmstorfer haben, wenn über die dortige zukünftige Anschlussstelle ein erheblicher Teil des Buxtehuder Autobahnverkehrs fließen würde – weil Buxtehude dann eben keine eigene Anschlussstelle mehr hat. Nur eine Sperrung des Schleichwegs über die K 40 könne eine solche für Rübke negative Entwicklung verhindern, so Rosenzweig. „Nur dann ist gewährleistet, dass dieser Verkehr über die Bundesstraßen 3 und 73 rollt.“

Ähnlich äußert sich auch sein Parteifreund, der SPD-Kreisfraktionschef Tobias Handtke. „Die Freuden des einen dürfen nicht zum Leid des anderen werden“, sagt er mit Blick auf die Folgen für Anlieger in Buxtehude und Rübke. Noch bleibt den Kommunen etwas Zeit, um mit den Folgen der Entscheidung planen zu können Der A26-Abschnitt zwischen Buxtehude und Neu Wulmstorf wird voraussichtlich im Jahr 2022 für den Verkehr freigegeben und ist noch in Bau. Ob der Landkreis Stade als Träger der Zubringerplanung beim Oberverwaltungsgericht ein Berufungsverfahren beantragt oder eine völlig neue Trasse plant, ist derzeit noch offen.