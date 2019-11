Sottorf. Beim Film hat er als Komparse angefangen. Klingt fast filmreif, war aber so, als er mit drei Studienfreunden in einer Wirtshausszene an einem Tisch sitzen musste. Die Mitarbeiter der Produktionsfirma Objectiv Film stellten volle Biergläser auf den Tisch und die Jungs nahmen den einen oder anderen Schluck, was gar nicht vorgesehen war. „Gegen Mittag waren wir schon gut gelaunt und wurden für die mehrfach wiederholte Szene in ein Hinterzimmer gebeten“, erinnert sich Christian Krohn. Die Szene war dann im Kasten. „Danach haben sie uns aber nicht wieder genommen.“ Der heute 57-Jährige muss immer noch schmunzeln, wenn er sich an den Auftritt erinnert.

Karriere beim Film macht Krohn dennoch – im Management. Seit 2000 ist er Produktionsleiter, arbeitet seit 2014 frei. Gut ausgelastet aufgrund seiner über Jahrzehnte aufgebauten Kontakte. Erst zuletzt war er beim Dreh für den Tatort „National feminin“ im Klecker Wald dabei, der für eine Szene zum Göttinger Stadtwald wurde. „Den im Drehbuch beschriebenen Wald gab es in Göttingen nicht. So habe ich einen Motiv-Scout in den Kreis Harburg geschickt“, erklärt Krohn. Dort kennt er sich aus. Liegt Klecken doch nur einige Kilometer von seinem Wohnort Sottorf entfernt.

Krohn sicherte sich die Klappe für die letzte Szene von „Girlfriends“.

Foto: Rolf Zamponi

Krohn wurde in Neu Wulmstorf groß, verbrachte eine „unruhige Schulzeit“ auf dem dortigen Gymnasium, lernte bei Sietas Industriekaufmann und arbeitete einige Jahre bei einer Auto-Spedition sowie bei Versicherungen. Dann schrieb er sich mit Abendschulabitur in der Tasche bei der damaligen Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik ein. Während des Studiums, das er 1994 als Diplom-Sozialökonom abschloss, organisierte er für drei Jahre mit Veranstalter Heiko Hornbacher das Außenmühlenfest.

Zum Film brachte den Wirtschaftswissenschaftler letztlich seine damalige Freundin und spätere Frau Susanne, die damals als Innen-Requisiteurin arbeitete und ihn zum Kennenlernen der Branche als Komparsen losgeschickt hatte. Als sie in Darmstadt für den Film „Tödliche Wahl“ unterwegs war und ein Fahrer gesucht wurde, sprang Krohn ein. Sein Organisationstalent und seine Übersicht ließen ihn rasch zum Set-Aufnahmeleiter im Studio Hamburg, später zum Motiv-Aufnahmeleiter für die Drehorte beim Kommissar Faust (mit Heiner Lauterbach) auf den Kiez und später zum 1. Aufnahmeleiter bei Aspekte Telefilm von Markus Trebitsch aufsteigen.





Als Produktionsleiter weiteten sich seine Aufgaben erneut aus. Krohn trägt die Verantwortung für den Etat, muss Regisseure bremsen, wenn es zu teuer wird. Er verhandelt mit den Schauspielern, die die Redakteure gern haben wollen und muss so planen, dass 21 Drehtage für einen 90 Minuten-Fernsehfilm ausreichen. Er besorgt die Technik-Crew wie etwa den Tonmeister und ist jeden Tag bei den Dreharbeiten dabei.

Die Vorbereitungen für den aktuellen Tatort, bei dem Maria Furtwängler und Florence Kasumba von Göttingen aus ermitteln, begannen für ihn Mitte Juli, acht Wochen vor dem Drehstart Ende September. „Meine Arbeit muss so ausgerichtet sein, dass vom ersten Drehtag alles läuft“, sagt Krohn. Anfang Dezember beginnt für ihn das nächste Projekt: Sein zweiter Wiener Tatort, der von Anfang März 2020 an produziert wird.

Tatort-Regisseurin Franziska Buch und die Schauspielerinnen Florence Kasumba und Maria Furtwängler (v.l.).

Foto: NDR / NDR/Frizzi Kurkhaus

Für seine Filme war Krohn weltweit unterwegs. In Dänemark und Spanien, in den USA, in Südamerika und Australien. Besonders angetan hat es ihn Gotland. Auf der Insel hob er für die Hamburger Network Movie, bei der er von 2001 bis 2014 angestellt war, die Serie „Der Kommissar und das Meer“ mit aus der Taufe.Er verliebte sich in die Topografie mit ihren Kalkfelsen, drängte darauf, dass nur hier, nicht bei Malmö oder Stockholm, gedreht werden könnte und setzte sich durch.

Über acht Jahre war er jeweils mehrere Monate im Jahr für jeweils zwei Serienteile auf Gotland. Ein schwedischer Schauspieler und Regisseur wurde sein „bester Freund“. In seinem Berufsprofil sind Grundkenntnisse in Schwedisch vermerkt und seine Frau handelt mit Schafsfellen von der schwedischen Insel.

Schauspieler hat Krohn vor allem als umgänglich erlebt, allenfalls in Einzelfällen als nervig. „Viele von ihnen sind kreativ, gebildet, können musizieren oder singen, haben ein großes Allgemeinwissen und vertreten feste, begründete Meinungen.“ Gut versteht er sich mit Walter Sittler, dem Kommissar auf Gotland sowie Harald Krassnitzer, dem Wiener Kommissar, mit dem er nun bald wieder arbeiten wird. Mit Krassnitzer war er auch privat unterwegs. Ohnehin „gehört es zu meiner Verantwortung, mich auf die Menschen am Dreh einzustellen“, sagt Krohn. Eine seiner allgemeingültigen Erfahrungen am Set lautet: „Wenn nur über das Catering gemeckert wird, läuft ansonsten alles super.“

Die Zukunft? Krohn wird weiter Filme produzieren, lange unterwegs sein. Das macht ihn zufrieden, weil er ohnehin „Hummeln im Hintern“ hat. „Ich wollte immer mit Menschen arbeiten und etwas machen, das Bestand hat, das bleibt“, sagt Krohn. Filme sind da wohl geeignet. „Für sie brenne ich, egal wie lange ich am Tag arbeite und ob ich wochenlang nicht nach Hause komme. Nur so geht es.“

Erinnerungsstücke an die Drehorte schmücken das Haus, das er mit seiner Frau Susanne 1995 gekauft hat. Aus Australien hat er roten Sand und eine Dose mitgebracht, die zu zwei Bildern arrangiert in seinem Wohnzimmer hängen. Auf dem Boden liegt ein Balken aus Gotland, der zu einer Lampe werden soll. Mit seinem Vater, seinem Schwiegervater und der Familie haben sie das Haus renoviert, Leuchten konstruiert und angebaut. Vor der Haustür liegen Pflastersteine für ein kommendes Projekt. „Wir haben hier noch viel zu tun“, sagt Krohn. Bislang kommt er nur selten dazu.