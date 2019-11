Buchholz . Unter der Überschrift „Die Hoffnung und der Wolf“ lädt die Stadtbücherei in Zusammenarbeit mit Nabu und BUND für Mittwoch zu einer Lesung mit Andreas Hoppe. Der Ex-Tatort-Kommissar (Mario Kopper) engagiert sich seit 2000 als NABU-Wolfsbotschafter. Mit vor Ort ist auch Wolfsberater Uwe Martens, der nach der Lesung zur Situation des Wolfes in unserer Region Stellung bezieht.

Wie alles begann und worauf sein Engagement für Natur, Umwelt und die Wölfe fußt, beschreibt Andreas Hoppe in seinem autobiografischen Buch. In der Lesung geht Hoppe auf Fragen wie „Schadet uns der Wolf?“ „Ist die Angst vor ihm berechtigt, oder sollen wir ihm in Deutschland wieder eine Heimat geben?“ auf den Grund.

„Der Wolf ist eine geschützte Tierart und Teil der biologischen Vielfalt in unserer Region“, sagt Elisabeth Bischoff vom BUND. Für die Buchholzerin ist klar, dass „der böse Wolf aus den Märchen für viele eine unbefangene Sicht auf den Wolf verhindert“.

Bischoff setzt sich gleichwohl dafür ein, dass Freiland-Tierhalter beim Zaunbau unterstützt werden. Und will über Forderungen diskutieren, wonach der Wolf zur Bestandsregulierung ins Jagdrecht aufgenommen werden soll. Martina Fäsecke vom Leitungsteam der Stadtbücherei: „Ich bin gespannt, was uns erwartet.“

Mittwoch, 27. November, 19.30 Uhr, Stadtbücherei Buchholz, Kirchenstraße 6, Karten zu 10 Euro sind im Vorverkauf erhältlich bei der Stadtbücherei Buchholz, der Samtgemeindebücherei Jesteburg, und im Buchladen Jesteburg. Abendkasse 12 Euro.