Kunst verbindet… im hit-Technopark

Harburg. Die Figur des nackten gelockten Mannes scheint der Antike entsprungen. Aber an der Hand hält er einen Roboter, der an das Science-Fiction-Epos „Krieg der Sterne“ denken lässt. Hält der Mann die Maschine oder führt das künstliche Wesen den Menschen? Die vom Bildhauer Hauke Jessen geschaffene Skulptur ist nur eines von vielen Exponaten der Kunstausstellung „gestern, heute, morgen“, die zurzeit am Tempowerkring 6 in Bostelbek gezeigt wird. Außer Skulpturen sind auf drei Etagen Malerei, Fotografie, Druckgrafik und Urban Art zu sehen. Die Ausstellung ist für jedermann kostenlos frei zugänglich.

Seit fast zwei Jahrzehnten werden im hit-Technopark alljährlich Kreationen von Künstlern und Kreativ-Teams präsentiert. Das Motto „Kunst verbindet…“ beschreibt die Idee dahinter. „Kunst bringt Menschen ins Gespräch. Kunst stellt Fragen, gibt Antworten, deckt auf, provoziert und regt an, sich Gedanken zu machen“, erklärt Technopark-Chef Christoph Birkel. Genau das ist auch das Anliegen des hit-Technoparks, in dessen modernen Gebäuden zahlreiche kleine und mittelständische Firmen aus der Technologiebranche Büroräume, Labors und Technikumsflächen angemietet haben.

Thema „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“

Diesmal stellt hit-ART Künstler vor, die sich auf inhaltlich und methodisch unterschiedliche Weise mit dem Thema „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ auseinander setzen. Das Team „getting up“, vertreten durch Gerrit Peters, Mirko Reisser und Heiko Zahlmann, widmet sich mit Graffiti und Street Art einer Kunstform, die stark von der Zeit modifiziert wird und schließlich sogar wieder verschwindet. Menschsein und Bewegung prägen die Arbeiten der Malerin Lillemor Mahlstaedt.

Mit aus Farben geschichteten Räumen und Unschärfe rufen ihre Bilder eigene Erinnerungen des Betrachters wach. Auch Jo Jankowskis Schwarz-Weiß-Fotos, teils anlog, teils digital aufgenommen, erzählen von privaten Momenten aus unterschiedlichen Dekaden. Bei näherem Hinsehen sind sie allesamt höchst aktuell und meist politisch.

Arbeiten sprechen den Betrachter direkt an

Der Druckgrafiker Philip Angermaier hält in seinen Serien abstrakter Holzschnitte Zustände fest, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Zwischen den bedruckten Flächen ergeben sich Durchblicke auf das Vorhergehende.

„Wir zeigen Werke, die den Betrachter einfach und klar ansprechen. Wenn sie Erinnerungen und Assoziationen hervorrufen ist das klasse; wenn die Menschen hier im hit-Technopark darüber miteinander reden ist es noch besser“, erklärt Kuratorin Dorothea Ladek, die die Künstler eingeladen hat und bereits nach weiteren Talenten für kommende Veranstaltungen Ausschau hält.

Noch bis Ende des Jahres zeigt eine Gemeinschaftsausstellung ausgewählte Werke der Kreativen. Es folgen fünf Einzelausstellungen, in denen mehr Arbeiten der jeweiligen Kulturschaffenden zu sehen sind.

Termine: Getting up - urban art - Januar und Februar 2020, Lillemor Mahlstaedt - Malerei- März und April, Jo Jankowski - Fotografie - Mai und Juni, Philip Angermaier - Druckgrafik - Juli und August, Hauke Jessen - Bildhauerei - September und Oktober. Öffnungszeiten für alle Ausstellungen: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr.

hit-Technopark, Tempowerkring 6, Bostelbek, www.hit-art.de