Buchholz . Das Hasse-Orchester aus Bergedorf ist am Sonntag zu Gast in der Kulturkirche St. Johannis in Buchholz. Auf dem Programm stehen die Haydn-Variationen von Johannes Brahms (op. 56a), Clara Schumanns Klavierkonzert a-moll op. 7 mit Lisa Ilina als Solistin und – nach der Pause – von Ludwig van Beethoven zunächst die Ouvertüre „Coriolan“ op. 62 und dann die Sinfonie Nr. 8 op. 93.

Die Leitung hat Holger Kolodziej, der das Orchester seit zwei Jahren dirigiert. Der vielseitige musikalische Weltbürger hat an der Hochschule für Musik Köln Orchesterleitung studiert.

Stationen seines Wirkens sind: Dirigent bei Disneys „Der König der Löwen“, „Jedermann“-Aufführung bei den Salzburger Festspielen, Leitung der Ötztaler Kulturwochen, Arbeiten mit dem Orchester der Nationen im Saarland, Chorleitung in Hamburg, musikalische Gesamtleitung der 1. Kölner Händelwoche, seit 2014 Musikmanager und musikalische Einstudierung für Aida Cruises.

Die Solistin Lisa (Elisaveta) Ilina erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren. Das Studium schloss sie an der Musikfachschule Mussorgsky in St. Petersburg mit Auszeichnung ab. Bei einem Auftritt in Hamburg mit dem 2. Klavierkonzert von Beethoven lernte sie Prof. Johanna Wiedenbach kennen, bei sie ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg aufnahm. Neben ihren Auftritten als Solistin konzertiert sie in mehreren kammermusikalischen Besetzungen.

Das Hasse-Orchester ist eine Einrichtung der Hasse-Gesellschaft Bergedorf e.V. und wurde 1921 gegründet. Nach anfänglichen Chorbegleitungen entwickelte es sich zu einem vollständigen Sinfonieorchester. Seit 50 Jahren werden in Bergedorf und Umgebung regelmäßig große Konzerte mit hervorragenden Solisten gegeben. Die Mitglieder sind Amateure, die Konzertmeisterin und der Dirigent Berufsmusiker.

Sonntag, 17,. November, 17 Uhr, St.-Johannis-Kirche Buchholz, Wiesenstr. 25, Eintritt frei, Spende erbeten