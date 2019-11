Buxtehude. Mit einem sonoren Schnattern des Motors rollt das Flugzeug über die Startbahn, man wartet jetzt auf ein lautes, kreischendes Hochdrehen zum Start – doch da ist der kleine Flieger schon in der Luft, ohne den tiefen Sound groß zu verändern.

Eindrucksvoll zeigen die You-Tube-Videos von den ersten Probeflügen, wie stark sich die „Corsair“ aus Buxtehude in diesem Punkt von anderen Ultraleichtflugzeugen unterscheidet. Die Neuentwicklung ist nicht nur einem legendären US-Kampfflugzeug aus den 40er-Jahren nachempfunden – sie klingt auch fast so. In ihrer Klasse der „Flugsportgeräte“ bis 120 Kilogramm Leergewicht überrascht eben vor allem ein ungewöhnlich kräftiger 42-PS-Motor – und das bei einer extrem leichten Bauweise. Möglich sei diese Kombination nur mit modernster Fertigungstechnik, sagt Konstrukteur Jörg Hollmann.

2015 hatte der Flugzeugbau-Ingenieur sein Unternehmen JH Aircraft gegründet. Zunächst in der eigenen Garage, später in einer neuen Halle im Buxtehuder Gewerbegebiet entwickelte er seine Idee von einem ganz neuen Leichtflugzeug. Vom Land Niedersachsen gab es eine „Innovationsförderung“, die örtliche Hochschule 21 kooperierte. „Nun ist die Entwicklungsphase abgeschlossen“, sagt der 52-Jährige, der vor Kurzem die erste Serienmaschine an einen Kunden in Nordrhein Westfalen auslieferte.

Ein Gerüst aus Kohlefasern ermöglicht geringes Gewicht

Es ist wohl die westfälische Beharrlichkeit, die Hollmann von der Idee bis zu diesem Punkt geführt hat. Oder auch die Begeisterung für Flugzeuge, die der in Herford aufgewachsene Ingenieur schon als kleiner Junge empfand, als seine ersten Modellflugzeuge in den Himmel abhoben. Hollmann wurde früh Segelflieger, erwarb später Lizenzen für Motorflugzeuge, studierte in Aachen Luft- und Raumfahrttechnik.

Und dann machte er etwas, was später in ähnlicher Form wohl auch zum kleinen „Corsair“-Flieger geführt hat. Er wollte etwas „ausprobieren“, wie er sagt. Mit 23 Jahren schon Kurs auf eine geradlinige Laufbahn bis zur Rente zu nehmen – das erschien ihm seinerzeit nicht vorrangiges Ziel für sich selbst zu sein. Der junge Ingenieur ging für ein Jahr in die USA und arbeitete dort bei Unternehmen in der Entwicklung von Sportflugzeugen mit.

Zurück in Deutschland bekam Hollmann einen Job bei Airbus in Finkenwerder und kletterte bald auf der Karriereleiter hoch. Führungsaufgaben kamen hinzu, er wurde Entwicklungsleiter bei einem Airbus-Dienstleister im Bereich Engineering, schließlich gut bezahlter Berater. Aber: Immer mehr Management-Aufgaben und nicht mehr die Konstruktion von Flugzeugen standen nun im Vordergrund.

Zuerst wollte er Auto-Oldtimer restaurieren

Und wie schon zum Ende des Studiums wollte Hollmann, als es für ihn in Richtung 50. Geburtstag ging, wieder einmal etwas Neues ausprobieren. Nicht so weitermachen bis zu Rente. Wieder konstruieren, vielleicht sogar selbst mit dem Werkzeug in der Hand. „Etwas machen, was Spaß macht; etwas, wo man emotional mehr dabei ist“, wie er im Rückblick sagt.

Seine erste Idee hatte allerdings nichts mit der Fliegerei zu tun, sondern mit Auto-Oldtimern. Hollmann fährt selbst seit Jahren mit einem Jaguar E-Type einen Klassiker. Edle Oldtimer restaurieren und dann verkaufen – das sei es, zumindest dachte er das zunächst. Doch dann wurde 2012 für sogenannte „Luftsportgeräte“ eine neue 120-Kilogramm-Klasse geschaffen, die weit weniger reguliert als andere Klassen ist. Ein Bereich, wo die Flieger vielfach mit wackeligem Gerät oder gar Rucksack-Propellern unterwegs sind.

Doch Hollmann sah da plötzlich einen ganz anderen Markt für solche wirklich sehr leichten Fluggeräte. Sie können für Hobbypiloten eine interessante Alternative zu schweren Sportflugzeugen darstellen, wie er glaubt. „Aber nicht in der Golfklasse, sondern im High-End-Bereich, ein Top-Produkt.“

Gefertigt wird in Deutschland, gespart wird an den Sitzplätzen

Er formulierte dazu für sich einige Bedingungen. Nummer Eins: Die Fertigung sollte in Deutschland liegen und nicht in einem Niedriglohnland. „In der Luftfahrt zählt in erster Linie die Qualität“, so Hollmann, der dann weitere Ideen für „sein“ Flugzeug entwickelte. Ein Sitz reicht, meint er. „Die meisten Privatpiloten fliegen eh allein.“ Klein, leicht, wendig, schnell und doch sparsam sollte der Flieger sein. Ein Spaßgerät ähnlich wie ein schnelles Motorrad. Und dazu mit höchstem Anspruch in der Fertigung. „Ich wollte das Beste“, sagt Hollmann, der sich dazu auf die legendären „Corsair“-Jagdflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg besann und dafür auch Namensrechte erwerben konnte.

Die neue „Corsair“ ist natürlich kleiner, aber manche Eigenschaften blieben: Der Knickflügel ermöglicht es beispielsweise, dass der Motor höher liegen und damit der Propeller größer und kraftvoller ausfallen kann. „Außerdem sind die areodynamischen Eigenschaften legendär“, sagt Hollmann.

Bestellungen kommen vor allem aus den USA

Allerdings ist die Buxtehuder „Corsair“ keine Replika, sie ist im Grunde eine Neuentwicklung mit historischer Anmutung: Doch wie macht man ein solches Fluggerät so leicht? Hollmann entschied sich für Kohlefasern als wesentlichen Werkstoff. Basis des geringen Gewichts ist eine Art Skelettbau aus Kohlefaserrohren: Um aber in der Verbindung der einzelnen Rohre eine für die Luftfahrt ausreichende Sicherheit zu bekommen, wurde in der Buxtehuder Halle von JH Aircraft sogar eine eigene Fertigungsmethode entwickelt.

Es entstand schließlich ein Prototyp und etliche Tests und Detailverbesserungen folgten. Zunächst am Boden, dann in der Luft: Testpilot war Hollmann immer selbst und lotete dabei die Grenzen des kleinen, leichten Flugzeuges aus, das er als äußerst agil und wendig beschreibt. „Das lässt sich mit zwei Fingern fliegen“, sagt er. Und darauf freuen sich offensichtlich schon mehr Kunden. Weitere Bestellungen lägen bereits vor, vor allem aus den USA, sagt Hollman. Nächstes Ziel sei nun eine Expansion mit einer Fertigung von zunächst zwölf Flugzeugen pro Jahr. Die Serienproduktion von Flugzeugen made in Buxtehude – sie hat nun begonnen.

Maximaltempo: 210 Kilometer pro Stunde

Die 120 Kilogramm schwere „Corsair“ aus Buxtehude ist 6,30 Meter lang und hat eine Spannweite von 7, 50 Metern – und ist damit etwa 40 Prozent kleiner als das legendäre Vorbild. Angetrieben wird die „Corsair“ von einem 42 PS starken Dreizylinder-Viertakt-Sternmotor.

Die Reisegeschwindigkeit beträgt 160 km/h, die Maximalgeschwindigkeit 210 km/h. Vergleichbare Leichtflugzeuge erreichen ein Reisetempo von etwa 90 km/h. Zur Sicherheit im Notfall gibt es bei der „Corsair“ ein Rettungsgerät, das bei Kontrollverlust das gesamte Flugzeug an einem Fallschirm zu Boden bringen soll. Das alles hat seinen Preis: Je nach Ausstattung kostet die fertige, abflugbereite Version ab etwa 70.000 Euro, günstiger sind vorgefertigte Bausätze. Weitere Infos auf www.jh-aircraft.de.

Der „Pfeifende Tod“ in der Luft

Die „Vought Corsair“ war – ganz anders als das Leichtflugzeug aus Buxtehude – ein Jagdflugzeug, das vor allem die US-Marine und das Marinekorps im Zweiten Weltkrieg einsetzten. Auch Großbritannien setzte später die „Corsair“ ein. Das Kampfflugzeug hatte einen 18-Zylinder-Doppelsternmotor, der die Maschine auf mehr als 700 Kilometer pro Stunde beschleunigen konnte. Sie war mit Maschinengewehren und später auch Bomben ausgestattet.

Japanische Piloten bezeichneten die „Corsair“ als „Whistling Death“ – pfeifender Tod –, da sie durch die Lufteinläufe an den Tragflächenwurzeln bedingt einen markanten Pfeifton im Flug verursachte.

Das Kampfflugzeug wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch eingesetzt. So flog die „Corsair“ im Koreakrieg Einsätze und in mehreren regionalen Kriegen in Mittel- und Südamerika.

Heute ist das Flugzeug umgebaut und ohne Waffen als Rennflugzeug in den USA sehr beliebt.