Eine Landschaft in farbigem Licht

Schneverdingen. Auf der größten Freilichtbühne Norddeutschlands erstrahlt die Lüneburger Heide beim „Heidezauber“ vom 2. bis 6. Oktober in neuem Licht. Mit Anbruch der Dunkelheit verwandeln sich fünf Nächte lang die Wald- und Heidelandschaften durch perfekt aufeinander abgestimmte Inszenierungen aus Lichtkunstwerken – mit Musik und Poesie unterlegt – in einer wunderschönen Naturkulisse.

Der Kulturverein Schneverdingen als Veranstalter hat gegenüber 2016 das Areal nochmals erweitert und alle Motive beim Heidezauber 2019 einem Thema untergeordnet: „Die Große Reise“. Die Licht- und Klanginszenierung des Regisseurs Wolfram Lenssen entführt in fremde Länder, in Sehnsuchts- und Traumwelten.

Auf dem Gelände finden sich die schönsten Landschaften der Welt: die Hitze des Vulkans von Stromboli in der Nähe der arktischen Kälte der Gletscher der Eiszeit, eine Dschungellandschaft nicht weit entfernt von einer sizilianischen Szene. Auf einer großen Heidelichtung verlässt man die Wirklichkeit und packt seinen Koffer für eine romantische Reise in die Welt der Träume. Und so mancher Baum erzählt von seinen exotischen Brüdern, die von fernen Kontinenten aus im 19. Jahrhundert ihre neue Heimat in Europa gefunden haben.

In einem großen Schatten-Szenario begleitet man Marco Polo auf seiner Entdeckungsreise nach China und erfindet mit dem eigenen Schatten eine persönliche Geschichte.

Einakter des Amateurtheaters „Calluna“

Weitere Höhepunkte des Rundgangs sind die Theaterbühne, auf der das Amateurtheater „Calluna“ Einakter aufführt und natürlich die Heidelandschaft selbst, die in einer sensiblen Lichtchoreografie zum zentralen Reiseziel wird und so die Heide zum Tor in surreale Welten werden lässt.

Des Weiteren bieten das Regionale Umweltbildungszentrum der Alfred-Toepfer-Akademie umweltpädagogische Angebote für Kinder und der Heimatbund Schneverdingen einen Fotowettbewerb zum Heidezauber an. Am Schafstall am Heidegarten gibt es ein reichhaltiges kulinarisches Angebot mit vorwiegend regionalen Produkten.

Autorenlesung: „Heidefluch“ von und mit Kathrin Hanke und Claudia Kröger, Donnerstag, 3. Oktober, 19 Uhr: Eintritt 12 Euro

Geführte Nachtwanderung, Freitag, 4., und Sonnabend, 5. Oktober, 20 Uhr, 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei, mit Eintrittskarte zum Heidezauber ist die Wanderung inklusive.

Alle Sonderveranstaltungen finden im bzw. am Restaurant Camp Reinsehlen statt, Anmeldung unter Tel. 05198/9830 oder www.campreinsehlen.de/de/restaurant, Stichwort „Heidezauber“.

Heidezauber 2019, Infos und Vorverkauf unter www.heidezauber.hk