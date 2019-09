Buchholzer feiern ihr Stadtfest

Buchholz.. Drei Tage lang, von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, werden wieder Tausende Menschen aus Buchholz und Umgebung zur größten Party der Region erwartet. Zur 45. Auflage des Buchholzer Stadtfestes finden sich rund um die „rockende St. Paulus Kirche“, die das Logo des Stadtfestes bildet, mehr als 60 Vereine ein und die Fußgängerzone wird vom Großmarkt Bremen einmal mehr in eine große bunte Flanier-, Bummel- und Spaßmeile verwandelt.

Traditionell eröffnet der Bürgermeister die Sause nach dem Stadtfestumzug durch die Innenstadt (Start um 18.30 Uhr auf dem Schützenplatz) auf dem Rathausplatz. Und dann haben die Besucher die Qual der Wahl - so bieten drei Bühnen und der Treffpunkt St. Paulus für jeden Musikgeschmack etwas.

Gleich nach der Eröffnung mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse gibt es gegen 19 Uhr Deutsch-Pop und Rock mit den „Jungs in Cordhosen“ auf der Rathausbühne. Danach bringen „Boom Drives Crazy“ das Publikum in Stimmung.

Start am Empore-Teich: Livemusik ab 14 Uhr

Am Empore-Teich beginnt das Stadtfest bereits um 14 Uhr mit Kruse und Blanke und ihrer Akustik-Livemusik. Am Abend geht es um 20 Uhr weiter mit Marius-Westernhagen-Tribute. In der St. Paulus Kirche spielen um 19 Uhr Wolfgang Hofmann und der Posaunenchor, danach unterhalten Gudrun Scheske mit dem Gospelchor und Schmidts Three. 2 Joy beschließen den Freitag in der Kirche.

Musikinitiative Buchholz bespielt den Rathauspark

Die Bühne im Rathauspark wird von Bands der Musikinitiative Buchholz – „Schubi & Die Spätzünder“, „The Mighty Lovebombs“ und „Black Stains“ – beschallt. Ins Jugendzentrum locken eine Chill Out Area, Musik, Cocktails sowie eine Feuerschale. Wie immer ist die Reso-Fabrik mit im Boot.

Musikalisch haben auch Stadtfest-Sonnabend und Stadtfest-Sonntag jede Menge zu bieten. Von Rock über Rock-Cover, Soul, Bluesrock, Tanz-Partyklassiker, Rock’n’Roll bis hin zu Big-Band-Sound ist für viele Musikgeschmäcker was dabei. Nachmittags gibt es unter anderem Tanz- und Sportvorführungen auf der großen Bühne am Rathaus.

Und wie in jedem Jahr gibt es am Sonntag den großen Flohmarkt in der Innenstadt (8 bis 16 Uhr) sowie den Ökumenischen Gottesdienst auf der Bühne am Rathausparkplatz (10 Uhr).

Stadtfest Buchholz, Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September. Das ganze Programm findet sich unter www.buchholz.de als Download.