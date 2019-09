Pfleger zieht Steinbock-Kitz auf

Vahrendorf.. Zwillingsgeburten sind bei Steinböcken sehr selten. Und so hatte die Fachtierärztin im Wildpark Schwarze Berge auch nicht damit gerechnet, dass nach einem kräftigen Weibchen noch ein zweites Tier zur Welt kam, mit 700 Gramm Gewicht sehr klein und unterernährt. Ohne fremde Hilfe hätte das Tierchen nicht überleben können. Doch die fand sich schnell im Wildpark: Tierpfleger Sebastian Lube-Staehr erklärte sich gern bereit.

Die ersten Wochen gab es alle zwei Stunden Milch

Doch der Job ist hart. „In der Regel ist die Milchbar, je nach Willenslage der Steinbockmutter, 24 Stunden geöffnet“, sagt er. „Das kann ich natürlich nicht gewährleisten.“ Ein Steinbockjunges trinkt am Tag etwa 20 Prozent seines Körpergewichtes. Anfangs gab es also alle 2 Stunden nahrhafte Aufzuchtsmilch für Ida. Was Sebastian schnell feststellen musste: ein Steinbock ist nicht gerade stubenrein und Hindernisse kennt er auch nicht. Gleich nach der Geburt folgt der Nachwuchs der Herde sogar auf beeindruckende Steilhänge.

So musste nicht nur der Boden, sondern auch Couch, Tisch und Stuhl von Sebastian vor dem einen oder anderen Malheur geschützt werden. Nach zwei Wochen mit wenig Schlaf dann die gute Nachricht: Idas Zustand hat sich so gut stabilisiert, dass sie wieder zu ihren Artgenossen in den Wildpark Schwarze Berge kann.

„Ida“ ist lieber bei den Jungziegen im Streichelgehege

Die ersten Versuche, die lebensfrohe Steingeiß wieder an ihre Familie zu gewöhnen, sind jedoch gescheitert. Also musste eine andere Lösung her, um den jungen Nachwuchs an tierischen Kontakt zu gewöhnen. Gegenteil zu den Steinböcken wurde Ida von den Zwergziegen herzlich willkommen geheißen. Seitdem wohnt die muntere Ida zusammen mit dem Ziegennachwuchs im Streichelgehege. Mittlerweile ist das kleine Steinbock-Mädchen drei Monate alt und bekommt nur noch 2-3-mal täglich von Ziehpapa Sebastian ihre Flasche. Zwar ist sie noch etwas kleiner als ihre Zwillingsschwester, langfristig soll Ida dennoch bei ihren Artgenossen wohnen.

Jeden Abend Besuch bei der Steinbockherde

Damit die Eingewöhnung klappt, besuchen Ida und Sebastian jeden Abend gemeinsam die Steinbockherde. In der Zwischenzeit lässt sich die kleine Hornträgerin gerne von den Besuchern des Parks streicheln. Aber aufgepasst, sie nutzt auch Besucher und Tierpfleger, um ihr Klettertalent zu zeigen.