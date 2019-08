„The Gregorian Voices“ in Heimfeld

Heimfeld.. Unter Gregorianik oder gregorianischem Choral versteht man den einstimmigen, unbegleiteten, liturgischen Gesang der katholischen Kirche in lateinischer Sprache. Bis heute werden verschiedene Theorien zur Entstehung der Melodien diskutiert.

Gesichert erscheint, dass die Form der gesungenen Liturgie im Wesentlichen aus Rom stammt, wo sie zwischen dem 4. und dem frühen 8. Jahrhundert nach und nach entstand. Im klerikalen und im klösterlichen Leben des Mittelalters hatte das gesungene Lob Gottes, Laus Dei, den höchsten Stellenwert. Kleriker und Mönche widmeten viele Stunden des Tages und der Nacht dem Singen und der Weiterentwicklung der Liturgie.

Heilsame Wirkung

Heute, 1200 Jahre nach seiner Blütezeit, entdeckt eine große Zuhörerschaft die heilsame Wirkung des Gregorianischen Chorals sowie die Freude an überraschenden Interpretationen von Popsongs. So erleben die mittelalterlichen Sakralgesänge dank des Könnens von Chören wie „The Gregorian Voices“ ein fulminantes Comeback.

Dem Publikum öffnet sich eine Tür zu einer musikalischen Zeitreise durch zwölf Jahrhunderte. Dass es den grandiosen acht Künstlern immer wieder gelingt, eine geheimnisvolle Atmosphäre zu schaffen, bewiesen „The Gregorian Voices“ jüngst, als sie ihre Tournee ins Kloster Ebersbach führte, in dem der Film „Der Name der Rose“ von Umberto Eco gedreht wurde.

Auftritt in der Pauluskirche in Heimfeld

Am kommenden Montag treten „The Gregorian Voices“ nun in der Pauluskirche in Heimfeld auf. Die erste Hälfte dieses Programms besteht aus klassisch gregorianischen Chorälen, ortho- doxen Kirchengesängen und Liedern der Renaissance und des Barock, die in lateinischer Sprache vorgetragen werden.

Neben dem „Ave Maria“ und dem „Ave Maris Stella“ wird dem Publikum das andachtsvolle Kyrie „Missa Orbis Factor“ geboten. Das moderne „Pie Jesu“ aus dem Requiem von Andrew Lloyd Webber (1984) gewann 1986 den Grammy Award für die beste klassische zeitgenössische Komposition.

In der zweiten Hälfte demonstrieren die acht Künstler, wie englischsprachige Popsongs in einer gregorianischen Adaption klingen. Außer Leonhard Cohens „Hallelujah“ werden „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel sowie Bob Dylans „Knocking On Heaven‘s Door“ und Rod Stewards „Sailing“ interpretiert.

„The Gregorian Voices“ berühren und entführen den Zuhörer in die Welt mittelalterlicher Klöster und zeigen, wie Gregorianik heute klingen kann: authentisch und zeitgemäß.

The Gregorian Voices Mo, 3. September, 19.30 Uhr, St.-Paulus-Kirche Heimfeld, Alter Postweg 46, Karten zu 22,90 unter anderem bei: eventim.de, Gemeindebüro St. Paulus, Globetrotter Reisebüro Hamburg und Neugraben, Hamburger Abendblatt Ticketshop, Leichers Buchhandlung, Theaterkasse im SEZ; Abendkasse 25 Euro.