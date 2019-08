Johanniter schulen junge Menschen

Nenndorf.. Mehr Sicherheit für junge Verkehrsteilnehmer – die Johanniter-Unfall-Hilfe hat 48 Schüler der Oberschule Rosengarten in dem Projekt UPS Road Code geschult. Ziel der Workshops ist die Unfallprävention, Zielgruppe sind junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Diese Altersgruppe hat das mit Abstand höchste Unfallrisiko im Straßenverkehr.

Die Schüler aus der Oberschule Rosengarten konnten an portablen Fahrsimulatoren ihre Fähigkeiten am Lenkrad testen, ihre Selbsteinschätzung verbessern und eine defensive Fahrweise lernen. Dabei wurden Ablenkungen wie Handynutzung ebenso simuliert wie Alkoholeinfluss am Steuer oder schlechte Wetterbedingungen. In der eintägigen Fortbildung wurden außerdem die fünf Sehgewohnheiten geschult sowie über die acht Gefahrenzonen aufgeklärt. Zahlreiche kurze Filme verdeutlichten die theoretischen Lerninhalte.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat das in den USA begonnene Non-Profit-Angebot UPS Road Code zusammen mit dem Logistikunternehmen United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (UPS) im Jahr 2012 nach Deutschland geholt. Seitdem werden regelmäßig Schüler im Regionalverband Harburg geschult.