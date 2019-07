„Das Haus in Montevideo“ Theater auf der Bühne am Turm

Schneverdingen.. Mit einer besonderen Aufführung beginnt das Sommertheater des Kulturvereins Schneverdingen: Am Sonnabend feiert „Westkurve“ Premiere. Die Calluna-Bühne Schneverdingen zeigt das Stück als Freilichtaufführung auf dem neuen Veranstaltungsgelände „Bühne am Turm“. „Westkurve“ ist ein aufregend aktuelles Stück: Wenn der Schiedsrichter nicht in ihrem Sinne pfeift, machen die „grün-weißen“ Fußballfans schon mal Randale. Neonazi-Gruppenführer Manni sucht genau solche Jungs. Das Rumhängen endet, das Abenteuer ruft – bis die Jungs entdecken, was sie tun: als sie nämlich von der Bombe gegen die Türken in der Ostkurve des Stadions hören… Unterstützt durch die Musik entwickelt die Geschichte eine besondere Kraft, die in einer überzeugenden Leistung der jungen Calluna-Schauspieler auf die Bühne gebracht wird. Nach der Premiere folgen noch drei weitere Aufführungen im August. Das Stück wurde mit Musik neu konzipiert. Texte und Kompositionen stammen aus der Feder der Singer-Songwriter-Folkband mit Schneverdinger Wurzeln, Goodwill Intent, die die Songs des Stücks jeweils live präsentieren wird.