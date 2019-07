Lüneburg.. Vor dem Landgericht Lüneburg beginnt am kommenden Donnerstag, 8. August, das Verfahren gegen einen Angeklagten im Alter von heute 90 Jahren wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Streitigkeiten über finanzielle Zuwendungen an Angehörige

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, versucht zu haben, seine 84-jährige Ehefrau heimtückisch zu töten. Der Angeklagte habe sich, so die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, aufgrund wiederholter Streitigkeiten über finanzielle Zuwendungen an Angehörige entschlossen, seine Ehefrau zu töten. Im Februar 2019 soll der 90-Jährige versucht haben, seine Gattin im Schlaf mit einem Kissen zu ersticken.

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft

Die 84-Jährige wehrte sich erfolgreich. Wenige Tage später soll sich der Angeklagte seiner sitzenden Ehefrau von hinten genähert und ihr mit einem Kunststoffhammer auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde, konnte aber flüchten. Anschließend habe der Angeklagte einen Selbstmordversuch unternommen. Der Angeklagte befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.