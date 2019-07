Standup-Paddeling im Hafenbecken

Stade.. Wo im Mittelalter Handel betrieben wurde, wird heute mit dem SUP-Board um den ersten Rang gepaddelt. Als ältester bestehender Hafen an der Unterelbe bietet der Stader Hansehafen mit dem nach hinten hin breiter werdenden Hafenbecken eine Wettkampfarena mit dem ganz besonderen historischen Charme und besten Voraussetzungen für den Wettkampf. Von der hohen Kaimauer aus haben die Zuschauer einen hervorragenden Blick auf die Rennteilnehmer und der gesamte Streckenverlauf kann von den Zuschauern eingesehen und auf der kompletten Länge von ihnen gesäumt werden.

„Kick the Fish“ ist das neue Veranstaltungsformat in der Stader Altstadt und bringt Hobby-Sportler, Profi-Paddler und sportbegeisterte Zuschauer in der gemütlichen Atmosphäre auf dem Stader Fischmarkt zusammen. Namensgebend für die Veranstaltung ist ein besonderes Detail im Final-Zieleinlauf. Über der Ziellinie wird ein stilisierter Fisch angebracht, der bei der Zieleinfahrt mit dem Paddel abgeklatscht wird.

In verschiedenen Renndurchläufen können Hobbypaddler, Staffel-Teams und Profis ihr Können unter Beweis stellen und sich im Sprint oder auf der Langstrecke bewähren. Aus den hohen Sportlerkreisen im Stand-up-Paddeling werden erfolgreiche Sportgrößen erwartet. Zu Gast in Stade ist der amtierende Deutsche Meister im SUP-Sprint, Carsten Kurmis. Der 51-jährige Münchener ist bekannt als Eisbach-Surfer, Wellenreiter und Wildwasser-SUP-Sportler. Aus der Damenabteilung wird Paulina Herpel in Stade begrüßt. Sie konnte den 3. Platz im Damensprint der Deutschen Meisterschaften erringen und auf der Langstrecke den Titel der Deutschen Vizemeisterin erobern.

Von der Deutschen Meisterschaft auf Fehmarn am letzten Wochenende kommt die 18-jährige Sportlerin aus Hamburg nun auf direktem Weg nach Stade, um ihr Glück in dieser besonderen Wettkampfarena zu versuchen. Außerdem wird Valentin Illichmann, der bei den Deutschen Meisterschaften den 6. Platz im Herren-Sprint-Wettkampf erreichen konnte, erwartet. Der 17-jährige Münchener konnte in seiner Zeit in der Jugendabteilung bereits acht Deutsche Meistertitel erobern und erfreut sich großer Bekanntheit in den SUP-Kreisen.

Veranstalter des „Kick the Fish“ sind der SUP Club Stade und die Stade Marketing und Tourismus GmbH.

Sonnabend, 27. Juli, Stader Hansehafen

10-15 Uhr: Sprint-Rennserien der Hobbypaddler, Qualifying für die Pro-Rennen

16-18 Uhr: Pro-Rennen Sprint

18-20 Uhr: Long Distance Rennen für Hobbypaddler und Pros

20 Uhr: Siegerehrung

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf www.kick-the-fish.de.