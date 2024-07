Hamburg. Eine Woche, nachdem alle Sommerbäder geöffnet hatten, wurden sie wegen der Wetterkapriolen wieder geschlossen. Wie es nun weitergeht.

Ein Blick auf das Regenradar hatte schon bei der Eröffnung der letzten Hamburger Freibäder am 24. Juni gezeigt: Mit dem Badewetter könnte es schnell wieder vorbei sein. Dennoch öffneten die letzten Bäder, wenn auch mit Einschränkungen. Tatsächlich zog Bäderland nach einer Woche wieder die Reißleine und schloss die Sommerbäder zum 1. Juli wieder.

Damals begründete Bäderland die Entscheidung mit den eher niedrigen Temperaturen (17 bis 19 Grad) und hoher Regenwahrscheinlichkeit in den folgenden zwei Wochen. Seitdem hatten nur noch die Freibäder Bondenwald, Kaifu-Bad und Stadtparksee geöffnet.

Wetter Hamburg: Bäderland öffnet am 9. Juli wieder alle Freibäder

Nun ist doch wieder alles ganz anders: Weil die Wetterprognosen sich geändert habe, sollen auch die Freibäder bereits am kommenden Dienstag (9. Juli) und damit früher als geplant wieder öffnen.

„Bereits ab Dienstag soll es wieder sehr schön werden, sodass ab diesem Tag alle Sommerfreibäder wieder geöffnet sind – und es auch bleiben“, so Bäderland-Sprecher Michael Dietel am Donnerstag. Die Ruhetage bleiben allerdings bestehen – im Zweifel lohne sich immer ein Blick auf die Bäderland-Website, so Dietel.