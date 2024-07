Hamburg. Sanierung von Hamburgs Verkehrsader wird dreieinhalb Jahre dauern. Auf diese Einschränkungen müssen sich Autofahrer einstellen.

Damit nicht nur der Verkehr, sondern auch Trinkwasser, Abwasser, Energie und Telekommunikation in Zukunft reibungslos fließen, müssen die Wellingsbütteler Landstraße und der Wellingsbüttler Weg umfassend saniert werden. Nach der Neuplanung, die eine verkürzte Bauzeit und weniger Einschränkungen für die Anwohnenden vorsieht, starten in Kürze die Sanierungsarbeiten. Das gab jetzt Hamburg Wasser, das federführende Unternehmen, bekannt.

Bereits ab 29. Juli wird die Baustelle eingerichtet. Ab dem 5. August beginnt dann der eigentliche Umbau der wichtigen Verkehrsader zwischen Ohlsdorf und Wellingsbüttel. Zunächst wird zwischen Fuhlsbüttler Straße und Schluchtweg gebaut. Diese erste Phase soll im Sommer 2025 abgeschlossen sein. Danach schreitet die Sanierung Richtung Osten voran. Ende 2027 soll die Gesamtmaßnahme abgeschlossen sein.

Verkehr Hamburg: Sanierung der Wellingsbütteler Landstraße beginnt im August

Um die Beeinträchtigungen zu verringern, arbeiten die Unternehmen Hamburg Wasser, der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG), Gasnetz Hamburg, Stromnetz Hamburg sowie DataPort und Vodafone Kabel Deutschland als Kooperationspartner zusammen.

Um die Bauarbeiten zügig und sicher durchzuführen, ist im Baustellenbereich von montags bis freitags eine temporäre Sperrung zwischen 9 Uhr und 17 Uhr notwendig. Grundstücke in diesem Bereich bleiben in dieser Zeit weiterhin erreichbar. Außerhalb der Tagessperrungen (also vor 9 Uhr und ab 17 Uhr) kann die Baustelle als Einbahnstraße stadteinwärts in Richtung Fuhlsbüttler Straße befahren werden.

Wellingsbütteler Landstraße: Durchgangsverkehr wird über Poppenbüttel geleitet

Ganztätige Sperrungen sind nur für die Asphaltarbeiten notwendig – und abschnittsweise nur für wenige Tage. Eine Durchfahrt für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge soll jederzeit sichergestellt sein. Fußgänger und Radfahrer können das Baufeld jederzeit passieren. Dem Radverkehr ist gestattet, den Gehweg mitzubenutzen, gegebenenfalls werden auch Umleitungen eingerichtet.

Östlich der Baustelle können die Wellingsbütteler Landstraße und der Wellingsbüttler Weg im Zweirichtungsverkehr befahren werden. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr führt in beide Fahrtrichtungen vom Saseler Damm über den Poppenbütteler Weg, die Alte Landstraße und den Brombeerweg bis zur Fuhlsbüttler Straße.

Verkehr Hamburg: Bauzeit in Ohlsdorf und Wellingsbüttel wurde verkürzt

Dass sich die geplante Bauzeit von fünf auf dreieinhalb Jahre verkürzt hat, liegt vor allem daran, dass das neue Abwassersiel aus der Straßenmitte heraus in die nördliche Straßenseite gelegt und in geschlossener Bauweise erstellt wird. Das reduziert den Tiefbauaufwand und spart Zeit. Zudem können mehr Arbeiten parallel durchgeführt werden, und der Eingriff in den Verkehrsraum fällt geringer aus.