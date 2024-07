Hamburg. Die Immobilie in Winterhude ist eine der teuersten auf dem Hamburger Markt. Neben Zugang zum Wasser gibt es einen eigenen Pool.

Der Rondeelteich in Winterhude gehört zu den feinsten Adressen in Hamburg. Dort steht jetzt eine besonders luxuriöse Wohnung zum Verkauf, die vom eigenen Garten aus einen direkten Zugang zum Wasser hat. Der Preis beträgt 6,95 Millionen Euro.

Das auf hochwertige Immobilien spezialisierte Maklerhaus Meissler & Co, das aktuell auch ein Anwesen an der Elbchaussee in Nienstedten für 18 Millionen Euro im Portfolio hat, ist mit dem Verkauf der Wohnung am Rondeelteich beauftragt worden. Von dort gelangt man in wenigen Minuten mit dem Boot auf die Alster.

Immobilien Hamburg: Luxuswohnung in Winterhude hat einen Pool und einen eigenen Aufzug

In diesem Gebäude an der Straße Rondeel in Winterhude befindet sich die Wohnung, die über zwei Ebenen verläuft. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Die Immobilie befindet sich in einem dreigeschossigen Wohnhaus mit roter Klinkerfassade, das um die Jahrhundertwende gebaut wurde. Beim Ortstermin mit dem Abendblatt sagt Geschäftsführer Conrad Meissler: „Diese exklusive Immobilie ist in jeder Hinsicht ein echtes Juwel. Es gibt in Hamburg nur wenige, die das Privileg haben, am Rondeelteich mit einem Zugang zum Wasser mit eigenem Bootsanleger zu leben. Dazu kommt die hochwertige und besondere Ausstattung der Wohnung.“

Der repräsentative Wohnbereich mit Wasserblick der Immobilie in Winterhude misst 110 Quadratmeter. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Diese hat eine Gesamtfläche von mehr als 430 Quadratmetern. Allein der Wohn- und Essbereich mit Wasserblick misst 110 Quadratmeter. In der Wohnung, die über zwei Ebenen verläuft, gibt es einen eigenen Aufzug. Außerdem verfügt diese über einen eigenen Wellnessbereich mit Schwimmbad und Sauna sowie eine Garage mit direktem Zugang in die Immobilie.

Hamburger Makler Conrad Meissler: „Diese Wohnung ist ein Liebhaberobjekt“

Mit dem Preis von 6,95 Millionen Euro dürfte dieses Objekt zu den teuersten Wohnungen zählen, die aktuell auf dem Hamburger Immobilienmarkt zu finden sind. Makler Conrad Meissler, der seit mehr als 30 Jahren in der Branche tätig ist, sagt im Abendblatt-Gespräch: „Diese Wohnung ist ein Liebhaberobjekt. Deshalb wird der Verkaufsprozess eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Wir sprechen gezielt Kunden aus unserer Kartei an und vermarkten die Wohnung im In- und Ausland.“

