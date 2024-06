Die fünf Monate alte Lavin „floatet“ in 34 Grad warmem Wasser im Elino Baby Spa in Hamburg-Hoheluft-Ost. Diese Hydrotherapie ist eine spezielle Form des Babyschwimmens, bei der Babys sich in einem Jacuzzi frei im Wasser bewegen können. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe