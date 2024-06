Hamburg. Hamburger Chefarzt erklärt die häufigsten Auslöser für die gelbliche Verfärbung von Augen und Haut. Wann es für wen gefährlich wird.

Wenn die Augen plötzlich gelblich schimmern, sich die Haut gelblich verfärbt, dann sind das ernst zu nehmende Hinweise auf eine Gelbsucht. „Dabei handelt es sich um ein Symptom, hinter dem eine ganze Reihe verschiedener Erkrankungen stecken kann“, sagt Professor Dr. Thomas von Hahn, Chefarzt für Gastroenterologie, Hepatologie und Interventionelle Endoskopie an der Asklepios Klinik Barmbek.

Ursache für die Verfärbung sei zu viel Bilirubin, ein gelbes Produkt im Blut. „Dieser Stoff entsteht, wenn die roten Blutkörperchen, von denen der Mensch ja unglaublich viele hat, abgebaut werden“, erklärt der habilitierte Chefarzt. Zunächst werde Bilirubin durch das Blut zur Leber transportiert, dort chemisch verändert, dann in die Galle ausgeschieden. Von dort gehe es in den Darm und verlasse dann den Körper. „In der Regel verläuft das reibungslos. Doch wenn irgendwo auf diesem Weg etwas schiefgeht, dann entsteht die Gelbsucht.“

Hamburger Chefarzt: Gelbsucht kann für Neugeborene gefährlich werden

Schmerzen verursache sie nicht, bei Erwachsenen eventuell manchmal Juckreiz. „Bilirubin selbst ist für Erwachsene nicht gefährlich. Aber die Erkrankungen, die sich womöglich hinter der Gelbsucht verbergen, müssen durchaus dringend behandelt werden“, sagt der Hamburger, der am renommierten Christianeum Abitur gemacht und später in Freiburg, Berlin und Belfast Medizin studiert hat.

Gefährlich sei Gelbsucht dagegen bei Neugeborenen: „Bilirubin kann sich bei Babys, anders als bei Erwachsenen, im Gehirn ablagern und dort Schäden verursachen“, sagt Professor Dr. Thomas von Hahn, der auch einige Zeit in den USA geforscht und gearbeitet hat.

Gelbsucht: Hauptsächlich vier verbreitete Ursachen – häufigster Auslöser sind Gallensteine

Doch was sind die behandlungsbedürftigen Erkrankungen, die sich bei Erwachsenen hinter einer Gelbsucht verbergen? „Es gibt hauptsächlich vier verbreitete Ursachen, die wir Ärztinnen und Ärzte in Detektivarbeit herausfinden müssen“, sagt der Experte. Die häufigste Ursache seien Gallensteine, gefolgt von einer Hepatitis, also einer Entzündung der Leber. Aber auch eine Leberzirrhose, oft entstanden durch übermäßigen Alkoholkonsum oder eine Fettleber, könne hinter der Gelbsucht stecken. Auch Tumore, zum Beispiel bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, könnten der Auslöser sein.

Chefarzt an der Asklepios Klinik Barmbek: Prof. Dr. Thomas von Hahn erklärt, was hinter Gelbsucht steckt. © FUNKE Foto Services | Thorsten Ahlf

„Dann gibt es noch einige Menschen, die eine vererbte Stoffwechselstörung, die Meulengracht Erkrankung, haben. Das heißt, deren Haut verfärbt sich temporär gelblich, wenn sie unter Stress stehen oder an einem Infekt leiden“, sagt der Chefarzt. Diese Form sei jedoch harmlos. „Da kann und muss man nichts machen.“

Hamburger Chefarzt: Behandlung von Gelbsucht hängt von Ursache ab

Anders sehe es bei den zuvor genannten Ursachen aus; die Behandlung hänge dann selbstverständlich von der jeweiligen Ursache ab: „Gallensteine würde man entfernen, einen Tumor möglichst auch. Bei einer akuten Hepatitis, die durch Viren ausgelöst wurde, würde man abwarten, ob sie von selbst verschwindet. Für die chronische Hepatitis C gibt es nebenwirkungsarme Medikamente.“

Einer Gelbsucht vorbeugen könne man kaum. „Gallensteine haben viele Menschen und meistens machen die Steine auch gar keine Probleme“, sagt der Chefarzt. Allerdings seien Übergewicht und starke Gewichtsschwankungen Risikofaktoren für die Entwicklung von Gallensteinen.

Grundsätzlich, so der Mediziner aus Barmbek, helfe es immer, wenn man sich möglichst gesund ernähre und auch nur moderat Alkohol trinke. „Denn die Leberzirrhose wird eben doch oft durch zu viel Alkoholkonsum verursacht.“ Manchmal sei aber auch eine Autoimmunkrankheit, eine Stoffwechselstörung oder eine Medikamentenunverträglichkeit schuld an einer Leberentzündung: „Wenn Sie viel zu viel Paracetamol einnehmen, dann werden Sie irgendwann gelb.“