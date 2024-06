Hamburg. Nach Altona, Schanze und Gänsemarkt: Süßes Gebäck mit persönlicher Geschichte gibt es jetzt auch in Eppendorf.

Gute Nachrichten für Freunde süßer Leckereien. Am Eppendorfer Baum hat ein neuer Donut-Laden eröffnet. Oft bilden sich längere Schlangen vor dem Geschäft mit seiner rosafarbenen Theke. Die Kette ist in Hamburg kein unbekannter Anbieter: In der beliebten Straße, zwischen Bistros und Boutiquen, hat sich eine Filiale von Brammibal‘s Donuts angesiedelt.

„Das ist mein Lieblingsviertel“, sagt Jessica Jeworutzki, Gründerin der Kette, und beschreibt die Lage dort als „einfach super“. Der Eppendorfer Baum sei nicht nur sehr belebt. „Wir haben mit unserem Ladenlokal auch einen guten Standort zwischen vielen Geschäften und anderen gastronomischen Betrieben wie Zeit für Brot und dem Copenhagen Coffee Lab“, ergänzt die Geschäftsführerin von Brammibal‘s Donuts. Die Klientel scheine kaufkräftig, neugierig und interessiert.

Brammibal‘s Donuts in Hamburg: Gründerin begann Verkauf über Facebook

Eine gewisse Neugier ist bei den Donuts der in Berlin gegründeten Kette auch angebracht. Denn die süßen Kringel kommen anders als bei vielen anderen Anbietern der Branche ohne Eier, Milch und Butter aus, eine Folge der eigenen Geschichte von Jessica Jeworutzki. Die gelernte Krankenpflegerin lebt seit ihrem 15. Lebensjahr vegan und hatte zum Geburtstag einer Freundin vor etlichen Jahren vegane Donuts mitgebracht.

Die Donut-Bäcker Jessica Jeworutzki und Bram van Montfort. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia/Funke Foto Services

Die Gäste waren positiv überrascht – und die Gründerin startete in der Folge ihr Unternehmen zusammen mit ihrem Freund und Namensgeber der Firma, Bram van Montfort. Die Kringel produzierte sie zunächst selbst in der heimischen WG-Küche und bot sie über eine Facebook-Seite zum Abholen an.

Neu in Eppendorf: Brammibal‘s Donuts setzt auf Läden in prominenter Lage

Inzwischen hat sich die Idee, die mit Ständen auf Berliner Märkten heranreifte, zur Kette entwickelt. Die Donuts, deren Preise bei 4,40 Euro liegen, gibt es inzwischen in unzähligen Varianten, ähnlich wie bei veganem Eis. Zitronenkuchen, Erdbeere mit Sahne, Passionsfrucht oder Pistazie sind nur einige der häufig wechselnden Geschmacksrichtungen.

Die Auswahl bei Brammibal‘s Donuts am Eppendorfer Baum in Hamburg ist groß – und wechselt regelmäßig. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Mit dem Shop am Eppendorfer Baum hat Brammibal‘s Donuts sein viertes Geschäft in Hamburg eröffnet. Die anderen Läden befinden sich ebenfalls in guten Lagen – wie etwa in der Schanze, am Gänsemarkt und in Altona. Übrigens leistet sich das Unternehmen aus der Hauptstadt hier auch ein für Hamburg typisches Rezept: den Franzbrötchen-Donut.