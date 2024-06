Sogenannte „Drehtürkinder“ oder „Systemsprenger“ sind in Hamburg ein Problem. Diese Mädchen und Jungen haben oft eine traurige Biografie und passen nicht in viele der bestehenden Gruppen. Sie kommen in Inobhutnahme in den Kinder- und Jugendnotdienst an der Feuerbergstraße in Hamburg Alsterdorf. © Getty Images/iStockphoto | Nesho