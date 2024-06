Hamburg. Sharing-Anbieter Lime kündigt für den Wahlsonntag Freifahrten-Aktion für E-Roller an. Wie Hamburger das Angebot nutzen können.

Die Wahl in Hamburg steht bevor und schon jetzt ist klar: Wenn die Hamburger und Hamburgerinnen am Sonntag ihre Wahllokale aufsuchen, um die Bezirksversammlungen und das Europaparlament neu zu wählen, wird es in der Stadt chaotisch werden. Denn Bauarbeiten, Motorradgottesdienst, Fahrradsternfahrt und der „Rewe Women’s Run“ sorgen für Straßensperrungen und Unterbrechungen im öffentlichen Nahverkehr.

Die gute Nachricht: Alle können am Sonntag auf ein besonderes Angebot des Unternehmens Lime zurückgreifen, um die Wahlurne auch wirklich zu erreichen. Der Verleiher von E-Rollern und E-Fahrrädern hat angekündigt, am Wahltag kostenlose Fahrten mit den E-Scootern bereitzustellen.

Wahl Hamburg: Lime bietet kostenlose Fahrten mit dem E-Roller an

Mit den Freifahrten wolle man sichergehen, dass „der Weg zum Wahllokal kein Hindernis darstellt“, so Anna Montasser, Director Public Policy des Unternehmens. Konkret lautet das Angebot: Nutzer und Nutzerinnen erhalten am Sonntag, 9. Juni, zwei Freifahrten in Höhe von je 15 Minuten. Die kostenlosen Fahrtminuten müssen zuvor mit dem Code „EUROPE2024“ freigeschaltet werden.

Wählen in Hamburg schon ab 16 Jahren möglich – Fahrten mit E-Scooter erst ab 18

„Die Europäische Union ist sehr wertvoll für die Freiheit der Menschen, sich innerhalb Europas zu bewegen und auszutauschen. Deshalb nutzen wir alle Möglichkeiten, die wir haben, um unsere Nutzenden daran zu erinnern, ihr Wahlrecht ernst zu nehmen“, sagte Montasser. Schon jetzt seien die Geräte deshalb im Rahmen der „Use Your Vote”-Kampagne des EU-Parlaments am Lenker mit Etiketten versehen, die ans Wählen erinnern sollen.

Wichtig zu wissen: Auch wenn die Wahlteilnahme bei der Europawahl in diesem Jahr schon mit 16 Jahren möglich ist, können die E-Roller des Unternehmens erst ab 18 Jahren ausgeliehen werden. Jüngere Wähler und Wählerinnen können von den Freifahrten also noch keinen Gebrauch machen – zumindest nicht in diesem Jahr.