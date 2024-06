Hamburg. Jugendliche lebt in einer Wohnunterkunft und ist vom Ausgang nicht zurückgekehrt. Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

Schon seit mehr als vier Tagen wird die 16 Jahre alte Emmi Göller aus Eppendorf vermisst. Nun veröffentlicht die Polizei Hamburg ein Foto der Jugendlichen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach ihr.

Wie Polizeisprecher Sören Zimbal mitteilte, soll das Mädchen zuletzt am Sonnabend, 1. Juni, um 17.30 Uhr an der Martinistraße gesehen worden sein. Demnach ist die Jugendliche derzeit in einer Wohnunterkunft untergebracht und nach einem erlaubten Ausgang nicht wieder zurückgekehrt.

Polizei Hamburg sucht 16-jährige Emmi Göller

„Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Antreffen der 16-Jährigen geführt haben, erließ ein Richter den Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung“, so Zimbal.

Die 16-Jährige wird wie folgt beschrieben:

1,60 bis 1,65 Meter groß

schlank

dunkle, glatte Haare

beidseitig stark vernarbte Unterarme

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel bittet Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Emmi Göller geben können, sich unter 4286-567 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder direkt bei einer Polizeidienststelle zu melden. „Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110“, so Zimbal.

