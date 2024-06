Hamburg. Jugendliche lebt in einer Wohnunterkunft und war vom Ausgang nicht zurückgekehrt. Eigengefährdung konnte nicht ausgeschlossen werden.

Mehrere Tage schon, wurde die 16-Jährige aus Eppendorf vermisst, ehe sich die Polizei Hamburg mit einem Foto der Jugendlichen an die Bevölkerung wendete und um Mithilfe bei der Suche bat.

Das Mädchen war zuletzt am 1. Juni, um 17.30 Uhr gesehen worden und danach nicht zu ihrer Wohnunterkunft zurückgekehrt. Eine Woche später dann gute Neuigkeiten: „Die Minderjährige wurde wohlbehalten im Bereich Bahrenfeld von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und anschließend der Betreuung an ihrer Wohnunterkunft übergeben“, wie die Polizei am Sonnabend vermeldet.

Polizei Hamburg stellt Fahndungsmaßnahmen nach vermisster 16-Jährigen ein

„Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Antreffen der 16-Jährigen geführt haben, erließ ein Richter den Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung“, hieß es von Polizeisprecher Sören Zimbal.

Jetzt ist die Jugendliche wieder zurück und die Fahndungsmaßnahmen damit eingestellt. Hinweise auf Straftaten liegen keine vor.

HA