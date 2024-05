Hamburg. Per Kanu durchs Industriegebiet oder mit Kräuterhexen nach St. Pauli – so ungewöhnlich ist das Programm. Darum: schnell anmelden.

Gemütlich an der Alster sitzen und ein Kaltgetränk genießen, bei sonnigem Wetter über die Elbe schippern oder abends in Planten un Blomendie Wasserlichtspiele bestaunen: Hamburgerinnen und Hamburger lieben ihre Erholungsgebiete. Um die Flora und Fauna in der Großstadt zu würdigen und für achtsamen Umgang zu werben, gibt es auch in diesem Jahr wieder den Langen Tag der Stadtnatur von der Loki-Schmidt Stiftung.

Mehr als 100 Organisationen und Einzelpersonen unterstützen das Projekt, das dieses Jahr unter dem Motto „Extreme Vielfalt“ stattfindet, indem sie Ausflüge und Führungen organisieren. Besonders die Tiere und Pflanzen, die sich in Hamburg auf kleine Nischen spezialisiert und dem menschlichen Treiben angepasst haben, stehen im Fokus.

Tag der Stadtnatur in Hamburg: Fünf Höhepunkte aus dem Programm

Das Programm bietet mit mehr als 200 Veranstaltungen, unter anderem Wald-, Kräuter- und Stadtführungen mit grünem Fokus, Expeditionen an augenscheinlich unwirtliche Orte und Habitate sowie pädagogische Workshops für Menschen aller Altersgruppen.

Fünf besondere Veranstaltungen stellen wir hier vor. Der Lange Tag der Stadtnatur findet – anders als der Name vermuten lässt – an zwei Tagen statt: Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Juni. Anmeldungen für viele Veranstaltungen sind aber ab sofort möglich. Und wie die Erfahrung zeigt, sind diese oft schnell ausgebucht.

1. Tag der Stadtnatur in Hamburg-Eppendorf: „Rabenvögel in der Stadt“

Dass Raben, Krähen und Dohlen schlaue Vögel sind, ist für die meisten keine Neuheit. Bei der Tour am Sonnabend, 15. Juni, im Kellinghusenpark, wird den Teilnehmern aller Altersgruppen nähergebracht, wie weit diese Intelligenz geht: Freundschaften, Grüppchenbildung, Rivalitäten und Feindschaften gehören zum Alltag der Rabenvögel, die jüngst auch Menschen in Hamburg attackiert haben.

Wie die Vögel dem Leben in der Stadt angepasst sind, soll auch anhand von niedrigschwelligen Rollenspielen erprobt werden. Treffpunkt ist das Haus der BUNDten Natur am Loehrsweg 13. Die Führung geht von 15.30 bis 17.30 Uhr. Es wird empfohlen, Regenkleidung und ein Fernglas mitzubringen. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder dürfen kostenlos mitmachen.

2. Hamburg-Wilhelmsburg: Barkassenfahrt durch die Natur im Hafen

Wer das Wochenende auf dem Wasser verbringen will, kann sich der Barkassen-Fahrt auf der Norder- und Süderelbe anschließen. Dabei steht vor allem der Kontrast zwischen Hafen und Natur im Vordergrund. Die Route verläuft vorbei am Naturschutzgebiet Heuckenlock an der Süderelbe und folgt dann entlang der Elbinsel dem industriellen Harburger Hafen.

Ein Blick auf die Süderelbe vom Harburger Hauptdeich © Angelika Hillmer | Angelika Hillmer

Die Tour „Wilhelmsburger Elblandschaften“ am Sonnabend, 15. Juni, geht von zehn bis 13 Uhr. Treffpunkt ist der Barkassenbetrieb Bülow, Hohe Brücke 2. Ein Fernglas ist hier ebenfalls empfohlen. Erwachsene zahlen für die Tour 27 Euro und Kinder 15 Euro.

3. Natur in Finkenwerder: Kanutour auf der Alten Süderelbe in Hamburg

Ebenfalls auf dem Wasser, aber noch mal näher dran: Wer sich neben der Naturbetrachtung noch sportlich betätigen möchte, kann die Tier- und Pflanzenwelt bei einer Kanutour auf der Süderelbe hautnah erleben. Dabei werden Einflüsse der Industrie auf die örtliche Natur sichtbar gemacht.

Die Tour am Sonnabend, 15. Juni, auf der Süderelbe dauert insgesamt vier Stunden, von zehn bis 14 Uhr. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder dürfen kostenlos mitkommen. Treffpunkt ist der Fähranleger Finkenwerder. Wichtig: Es geht mit einer Radtour los, ein Fahrrad muss also mitgebracht werden. Darüber hinaus werden Ersatzkleidung, Fernglas, Mücken-, Zecken- und Sonnenschutz empfohlen.

4. Tag der Stadtnatur: Selbst an tristen Haltestellen gibt es viel zu entdecken

Wohl die wenigsten Ausflüge in die Natur haben eine S-Bahn-Haltestelle als Ziel. In den seltensten Fällen verbindet man mit den oft grauen und tristen Haltestellen sonderlich positive Gefühle. Dabei lässt sich auch hier eine Vielzahl an Kleintieren, Vögeln und an die Umgebung angepasste Pflanzen entdecken.

Am Hamburger S-Bahnhof Billwerder-Moorfleet gibt es mehr Natur, als es ein erster Blick vermuten lässt. © Thomas Heyen | Thomas Heyen

Den Teilnehmern wird deshalb mit geschultem Blick die Umgebung rund um den S-Bahnhof Billwerder Moorfleet näher gebracht. Der Fokus liegt auf den extremen Bedingungen, denen sich Tiere und Pflanzen hier angepasst haben.

Die Führung findet am 15. Juni von 16 bis 17 Uhr statt und kostet sechs Euro für Erwachsene. Kinder nehmen kostenlos teil. Der Treffpunkt an den Fahrkartenautomaten ist mit der S2 zu erreichen. Ein HVV-Ticket ist für den Zugang zum Bahnhof notwendig.

5. St. Pauli: Mystische Kräuterführung beim Tag der Stadtnatur in Hamburg

Dass die Natur etwas Mythisch-Romantisches an sich hat, wusste bekanntlich schon Goethe. Deshalb gibt es am Sonntag, 16. Juni, eine Kräuterwanderung unter dem Motto des Mystischen und Magischen. Mitten auf St. Pauli wird geschaut, welche heimischen Kräuter und Bäume in der Mythen- und Sagenwelt der Hamburger Stadtgeschichte eine Rolle spielen. Zielgruppe sind vor allem angehende Nachwuchshexen und Zauberlehrlinge.

Kinder dürfen deshalb kostenlos mit. Erwachsene zahlen 14 Euro für die Tour von 16.30 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist die große Kastanie an der Großen Freiheit/Simon-von-Utrecht-Straße. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das komplette Programm und alle Informationen zur Anmeldung zum Langen Tag der Stadtnatur finden Sie auf der Website: tagderstadtnaturhamburg.de.