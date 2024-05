Hamburg. Zuletzt musste der Standort in Winterhude schließen. Nun wird es in Eppendorf bald ein neues Geschäft geben. Was dort geplant ist.

Wer in Hamburg feine Lebensmittel kaufen möchte, hat reichlich Auswahl. Gleich mit mehreren Geschäften mischt der Feinkosthändler Lindner mit, der in Hamburg unter dem Namen Butter Lindner bekannt wurde. Das Wort Butter ist inzwischen aus dem Firmennamen verschwunden. Und auch das Geschäft am Mühlenkamp in Winterhude hat der Feinkosthändler im März 2022 endgültig geschlossen. Schuld waren damals Corona und der allgemeine Fachkräftemangel.

Doch das Unternehmen mit Sitz in Berlin bereitet derzeit die Eröffnung einer neuen Filiale in Eppendorf vor. An der Eppendorfer Landstraße/Ecke Kümmellstraße wird auf dunkelblauen Klebefolien bereits der neue Feinkostladen angekündigt. An der früheren Adresse einer Filiale der Parfümeriekette Douglas werden künftig allerlei Delikatessen wie Salate, Schinken, Confiserie, Brot, aber auch Gerichte zum Mitnehmen verkauft.

Hamburg-Eppendorf: Neue Filiale von Feinkost Lindner soll gegen Jahresende eröffnen

„Wir planen die Eröffnung gegen Jahresende“, sagt eine Mitarbeiterin von Lindner. Ein genaues Datum könne man noch nicht nennen, derzeit laufe die Abstimmung der Gewerke für den Umbau des Ladens im Herzen von Eppendorf direkt am Marie-Jonas-Platz. Das Angebot am Eppendorfer Baum bleibe dennoch weiterhin erhalten, versichert man bei Lindner, „da verändert sich nichts.“

Die Filiale von Feinkost Lindner am Mühlenkamp in Hamburg-Winterhude wurde vor mehr als zwei Jahren offiziell wegen Personalmangels geschlossen. © HA | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Lindner wirbt mit einem Sortiment, das rund 3000 Spezialitäten umfasst. Diese kommen nach Firmenangaben aus der eigenen Küche, Bäckerei und Konditorei sowie von ausgewählten Feinkostmanufakturen. Das Unternehmen betreibt eine Vielzahl von Filialen in Berlin und eine in Potsdam.

Feinkost Lindner betreibt sieben Geschäfte in Hamburg – meist in Einkaufszentren

In Hamburg ist Lindner derzeit mit sieben Filialen vertreten. Bis auf die Geschäfte an der Waitzstraße und am Eppendorfer Baum liegen sie alle in großen Einkaufszentren.

Feinkost Linder – folgende sieben Filialen gibt es bereits in Hamburg:

Alsterhaus

Alstertal-Einkaufszentrum

Elbe-Einkaufszentrum

Hanseviertel

Wandsbek Quarree

Waitzstraße

Eppendorfer Baum

Im Alsterhaus gab es früher zwei getrennte Verkaufsbereiche. Neben der Feinkostabteilung wurden in einem eigenen Shop Bäckerei- und Konditoreiwaren verkauft.