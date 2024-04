Hamburg. Die 14-Jährige war am Dienstagabend noch in der elterlichen Wohnung. Am Mittwochmorgen war sie verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wo ist Christine Galustian? Seit Mittwochmorgen wird die 14-Jährige aus dem Stadtteil Barmbek-Nord vermisst. Die Polizei Hamburg bittet nun die Öffentlichkeit bei der Fahndung um Mithilfe.

Laut Mitteilung hatte sich das Mädchen am Dienstagabend noch in der elterlichen Wohnung an der Hellbrookstraße aufgehalten. „Am heutigen Morgen stellte der Vater ihre Abwesenheit fest“, schreibt Polizeisprecher Thilo Marxsen.

In Hamburg vermisst: Polizei sucht Christine Galustian

Weil alle Fahndungsmaßnahmen erfolglos geblieben seien, habe das Amtsgericht einen Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Christine Galustian wird wie folgt beschrieben.

weiblich

158 cm groß

sehr schlanke Figur

dunkle Haare

auffallend buschige Augenbrauen

bekleidet vermutlich mit einer schwarzen Adidas-Trainingsjacke, einer schwarzen Sporthose, schwarzen Sneakern mit Glitzerapplikationen und einem schwarzen Fischerhut

führt einen flecktarnfarbenen Rucksack und eine hellbraune Decke mit sich

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, möge sich unter Telefon 040 4286-56789 oder in einer Dienststelle bei der Polizei melden. Wer das Mädchen sieht, könne auch den Notruf 110 wählen.