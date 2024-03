Hamburg. 78-Jährige kehrte nicht von ihrem täglichen Spaziergang mit Ausgangspunkt am Möringbogen zurück. Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei Hamburg sucht nach Helga Katharina Chiandone, die seit dem 18. März als vermisst gilt. Demnach verließ die 78-Jährige am Montag gegen 17 Uhr wie gewohnt ihre Wohnung am Möringbogen in Winterhude für ihren täglichen Spaziergang.

Von diesem kehrte die Seniorin allerdings nicht zurück. Da Suchmaßnahmen bislang nicht zum Antreffen der Vermissten führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um mögliche Hinweise.

Ein weiteres Bild von Helga Katharina Chiandone, aufgenommen an den Landungsbrücken.

Hamburger Seniorin vermisst: Wer hat Helga Chiandone gesehen?

Frau Chiandone leidet unter Orientierungsschwierigkeiten, auch eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb erließ ein Richter den Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,70 Meter groß

sehr schlanke Statur

graue, schulterlange Haare

Brille

grüne Daunenjacke

beige Mütze

beiger Schal

Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Seniorin nimmt die Polizei unter Telefon 040 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen. Wer die Vermisste sieht, kann sich auch direkt an den polizeilichen Notruf unter 110 wenden. Das LKA 145 ermittelt.