Hamburg. Patrick Ittrich pfeift in der Fußball-Bundesliga und ist Teil des ersten Stickeralbums über Unparteiische. Wofür er jetzt wirbt.

Schiedsrichter können es oft niemandem recht machen, egal ob in der Bundesliga oder in der Hamburger Kreisklasse. Ein neues Panini-Sammelalbum rückt jetzt Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in den Mittelpunkt – und das nicht, weil über ihre Entscheidungen diskutiert wird.

„Viele verbinden mit dem Schiedsrichtersein nichts Gutes, da müssen wir ein Umdenken einleiten“, sagt der Bundesliga-Referee Patrick Ittrich. Er weiß, dass die Schiedsrichterei nicht leicht ist und will trotzdem junge Menschen dafür begeistern. Deshalb wird er am Sonnabend, 17. Februar, von 10 bis 11 Uhr, im Edeka-Markt Clausen am Wiesendamm 32 in Barmbek-Nord Sammelalben signieren, Fotos machen und Autogrammkarten verteilen.

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg wirbt um junge Referees

Das Sammelalbum sei eine gute Möglichkeit, um Aufmerksamkeit für die Schiedsrichterei zu schaffen, sagt Patrick Ittrich. Er ist einer der „Stickerstars“ des ungewöhnlichen Panini-Albums. Seit 2016 pfeift der 45-Jährige in der Bundesliga, erhielt bereits Morddrohungen. Dennoch wirbt er aktiv um Schiedsrichter-Nachwuchs.

Junge Schiedsrichter bräuchten Durchsetzungsvermögen, einen Gerechtigkeitssinn und eine gewisse Entscheidungsfreude. „Das sind Fähigkeiten, die einem später im Leben viel bringen“, sagt Ittrich. Außerdem gebe es freien Eintritt zu allen Fußballspielen in ganz Deutschland. „Oft reicht das erste Spiel schon aus, um herauszufinden, ob die Schiedsrichterei das Richtige für jemanden ist“, sagt der Unparteiische.

Im Album „Faszination Schiri“, das das Hamburger Unternehmen Juststickit produziert hat, finden sich neben den besten deutschen Unparteiischen auch die Referees der 2. und 3. Bundesliga sowie die Assistenten und die Teams der Videoschiedsrichter. Wer das 36-seitige Album füllen möchte, braucht 216 unterschiedliche Panini-Bildchen.

Das Album und die Sticker gibt es an Kiosken, in Tankstellen und in vielen Supermärkten. Gedruckt werden die bunten Panini-Bildchen übrigens in Modena, Italien. Genau wie die Fußballbildchen.