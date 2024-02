Hamburg. Er entwarf Kleider für Hildegard Knef und Heidi Kabel – und stand selbst als Sänger auf der Bühne. Nun ist er mit 91 Jahren gestorben.

Trauer um Jürgen Hartmann: Der schillernde Hamburger Modeschöpfer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das vermeldet die „Bild“-Zeitung und beruft sich dabei auf seine langjährige Freundin, die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Heidrun von Goessel. Hartmann, der seit Langem an Herzproblemen litt, starb demnach in der Asklepios-Klinik Barmbek.

1932 in Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) geboren, kam Hartmann 1949 als Flüchtling nach Hamburg. Sein Traum war, Musik zu studieren, doch weil er Geld brauchte, fing er stattdessen in einer Schneiderei am Hansaplatz in St. Georg an. Bereits drei Jahre später machte er sich selbstständig – und bald einen Namen in der Modeszene.

Jürgen Hartmann: Hamburger Modeschöpfer kleidete die Stars ein

Er kleidete Stars wie Hildegard Knef, Evelyn Künneke, Ruth-Maria Kubitschek und Heidi Kabel ein, mit vielen war er auch privat befreundet. Hamburgs im Oktober verstorbene Ehrenbürgerin Hannelore Greve war wohl seine beste Kundin, allein für sie entwarf Hartmann nach eigener Schätzung rund 700 Kleider.

Jürgen Hartmann (l.) 2006 beim Hamburger Presseball mit Hannelore und Helmut Greve. © imago/Strussfoto | imago/Strussfoto

Nebenbei stand er selbst als Sänger auf der Bühne, unter anderem mit Josephine Baker. Auch das Musikstudium holte er schließlich nach. Nachdem Hartmann bereits seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, setzte er sich 2015 zur Ruhe und gab nach 52 Jahren seit Atelier an der feinen Straße An der Alster auf, um in eine ruhige Wohnstraße in Marienthal zu ziehen. Einen Zweitwohnsitz unterhielt er in Marbella (Spanien).

Lesen Sie auch

Zuletzt soll Hartmann in Alsterdorf gelebt haben. Seine letzte Ruhestätte soll er auf dem Friedhof Ohlsdorf finden. Hartmann hinterlässt keine Angehörigen. Seine beiden Lebensgefährten waren bereits verstorben.