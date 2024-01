Hamburger Meile Pfefferspray im Einkaufscenter? Großeinsatz in Barmbek-Süd

Mindestens zehn Personen sind von Rettungskräften gesichtet worden, weil sie über Reizungen klagten. Im EInkaufszentrum Hamburger Meile soll am Mittwochabend eine unbekannte Substanz versprüht worden sein.

Mit einem großen Aufgebot rückte die Hamburger Feuerwehr am Einkaufszentrum Hamburger Meile an. Was bislang bekannt ist.