Polizei Hamburg: Gleich zwei Geldautomaten zu Silvester gesprengt – Täter gesucht

In der Neujahrsnacht ist auf der Fuhlsbüttler Straße ein Geldautomat gesprengt worden – und er war nicht der einzige in Hamburg.

Hamburg. Dass es zu Silvester durchaus den ein oder anderen lauten Knall gibt, damit ist zu rechnen. Was Anwohner in Ohlsdorf um 1 Uhr in der Neujahrsnacht erlebten, ist da jedoch eine ganz andere Hausnummer. Denn drei Unbekannte nutzten die Gelegenheit und raubten bei all der Knallerei und Böllerei eine Bankfiliale auf der Fuhlsbüttler Straße aus. Dabei sprengten sie einen Geldautomaten.

Von dem lauten Knall alarmiert, riefen Zeugen die Polizei Hamburg zu Hilfe. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das Trio mutmaßlicher Bankräuber bereits unerkannt geflüchtet.

Polizei Hamburg: Geldautomatensprenger fliehen in Mercedes

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei sollen die Täter mit einem weißen oder silbernen Mercedes vom Andreas-Knack-Ring (Barmbek-Nord) aus in unbekannter Richtung weggefahren sein. Trotz der Automatensprengung gelang es den Tätern jedoch nicht, Geld in irgendeiner Form zu erbeuten.

Ebenso wenig Glück hatten mutmaßliche Sprenger eines Geldautomaten wenige Stunden zuvor. Gegen 23 Uhr wurde in Dulsberg versucht, einen in eine Hauswand eingelassenen Automaten auf der Straßburger Straße zu sprengen.

Mehr Blaulicht-News aus Hamburg

Durch den Versuch wurde jedoch der Alarm ausgelöst, der die Täter noch vor Eintreffen der Polizei vertrieb. Zwar wurde der Geldautomat komplett zerstört, aber auch hier gingen die Automatensprenger leer aus.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ob es sich bei beiden Sprengungen um dieselben Täter gehandelt haben könnte, ist momentan noch unklar. Zeugen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit einer der beiden Taten beobachtet haben, sollen sich bitte unter Telefon 040 4286-567 89 bei der Polizei melden.