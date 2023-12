Galeria Karstadt Hamburg: Was wird aus Warenhäusern nach Signa-Insolvenz?

In Hamburg betreibt die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) noch drei Häuser, darunter das an der Mönckebergstraße.

Warenhäuser Signa-Insolvenz: Was wird aus Galeria Karstadt in Hamburg?

Essen/Hamburg. Nach der angekündigten Insolvenzanmeldung wichtiger Signa-Unternehmen bleibt die Zukunft der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) weiter unklar.

Das Unternehmen wollte am Donnerstag einen Medienbericht nicht kommentieren, wonach sich GKK bereits auf eine dritte Insolvenz vorbereite. Dies hatte zuvor das Nachrichtenportal „Business Insider“ unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Demnach werde untersucht, ob die Kette überhaupt noch genug Mittel und Wirtschaftskraft für eine Insolvenz habe.

Signa Insolvenz: 18 Kaufhausimmobilien gehören zu Signa Prime

Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Unternehmen aus der Handels- und Immobiliengruppe Signa Insolvenz angemeldet hatten, kündigten am Donnerstag die zwei wichtigsten Immobiliengesellschaften der Gruppe Insolvenzverfahren an. Demnach wollen die Signa Prime Selection AG und die Signa Development Selection AG beim Handelsgericht Wien die Eröffnung von Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragen.

Dies könnte auch Auswirkungen auf Galeria haben: Zu Signa Prime gehören auch 18 Kaufhausimmobilien von Galeria Karstadt Kaufhof, darunter das Galeria Karstadt an der Mönckebergstraße. GKK selbst gehört zu einem anderen Signa-Tochterunternehmen, zur Signa Retail Selection AG, die angekündigt hatte, ihr Geschäft geordnet abzuwickeln, was einen Verkauf von GKK bedeutet.

Galeria Karstadt Kaufhof betreibt aktuell noch 92 Warenhäuser

Galeria betreibt aktuell noch 92 Warenhäuser. Das Unternehmen mit Sitz in Essen beschäftigt derzeit rund 15.500 Menschen. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende 2022 zum zweiten Mal Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Signa hatte für die Sanierung 200 Millionen Euro zugesagt. Die ersten 50 Millionen sollen im Februar fließen.

Nach dpa-Informationen werden bei GKK derzeit mehrere Optionen geprüft. Mit gleich mehreren Interessenten werden demnach Gespräche über eine Übernahme des Unternehmens geführt. Unternehmenskreise schließen derzeit nicht aus, dass es trotz der Signa-Insolvenzen zu einer Zahlung der zugesagten 200 Millionen Euro kommt und es auch bei den Mietzahlungen für die 18 Signa-Immobilien noch Bewegung geben könnte.

Derzeit zahlt GKK nach dpa-Informationen rund 180 Millionen Euro pro Jahr an Miete an Signa. Sollten die 200 Millionen Euro nicht fließen und kein Käufer gefunden werden, droht eine Insolvenz, obwohl das Unternehmen derzeit operativ schwarze Zahlen schreiben soll.