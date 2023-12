Eppendorf, Winterhude, Barmbek & Co.: Diese Bäcker haben Silvester 2023 geöffnet

Eppendorf, Winterhude & Co. Silvester: Diese Bäcker haben in Hamburg-Nord geöffnet

Hamburg. Warum man zu Silvester Berliner isst? Das weiß niemand so genau. Vielleicht war es so: In früheren Zeiten mussten sich die Menschen in der Zeit bis zum Frühling Reserven anfuttern, und aus diesem Grund gab es zum Jahreswechsel Fettgebackenes. Das Hefegebäck hat es im wahrsten Sinne in sich. Je nach Füllung liefert es bis zu 320 Kalorien pro Stück.

Wie auch immer. Wenn es Silvester in Norddeutschland neben Böllern und mit Sekt anstoßen eine Tradition gibt, dann ist es diese: Berliner kommen auf den Tisch – und das möglichst frisch. Der letzte Tag des Jahres fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag.

Silvester 2023: Diese Bäckereien in Eppendorf, Barmbek, Winterhude & Co. haben geöffnet

Trotzdem öffnen zahlreiche Bäckereien im Bezirk Hamburg-Nord ihre Türen und bieten Berliner in allen Variationen an. Natürlich können sich die Hamburger dort auch mit Brot, Brötchen und Laugenbrezel fürs Neujahrsfrühstück eindecken.

Hier finden Sie eine Auswahl an Bäckereien, die im Bezirk Hamburg-Nord zu Silvester geöffnet haben.

Barmbek-Nord

Allwörden (U- und S-Bahnhof Barmbek), Wiesendamm 6, 7 bis 12 Uhr

(U- und S-Bahnhof Barmbek), Wiesendamm 6, 7 bis 12 Uhr Braaker Mühle , Habichtstraße 96, 6.04 bis 14.04 Uhr

, Habichtstraße 96, 6.04 bis 14.04 Uhr Dat Backhus, Fuhlsbüttler Straße 387, 7 bis 14 Uhr

Fuhlsbüttler Straße 387, 7 bis 14 Uhr Hönig, Sentastraße 37, 7 bis 12.30 Uhr

Sentastraße 37, 7 bis 12.30 Uhr Junge, Fuhlsbütteler Straße 149, 7.30 bis 15.30 Uhr

Fuhlsbütteler Straße 149, 7.30 bis 15.30 Uhr Junge (Asklepios Barmbek), Rübenkamp 220, 8 bis 14 Uhr

(Asklepios Barmbek), Rübenkamp 220, 8 bis 14 Uhr Rohlfs Bäckerei, Fuhlsbüttler Straße 177, 7.30 bis 13.30 Uhr

Barmbek-Süd

Bäckerei Hönig, Sentastraße 37, 7 bis 12.30 Uhr

Sentastraße 37, 7 bis 12.30 Uhr Bäckerei Pritsch, Beethovenstraße 20, 7 bis 13 Uhr

Beethovenstraße 20, 7 bis 13 Uhr Dat Backhus, Hamburger Straße 33, 7 bis 13 Uhr

Dulsberg

Allwörden, Krausestraße 118, 7 bis 12 Uhr

Krausestraße 118, 7 bis 12 Uhr Dat Backhus (Penny), Alter Teichweg 65, 7 Uhr bis 14 Uhr

Eppendorf

Backgeschwister, Eppendorfer Landstraße 112, 8 bis 14 Uhr

Eppendorfer Landstraße 112, 8 bis 14 Uhr Backgeschwister, Eppendorfer Baum 34, 8 bis 14 Uhr

Eppendorfer Baum 34, 8 bis 14 Uhr Dat Backhus, Eppendorfer Landstraße 82, 8 bis 14 Uhr

Eppendorfer Landstraße 82, 8 bis 14 Uhr Junge, Eppendorfer Landstraße 29–31, 7 bis 14 Uhr

Eppendorfer Landstraße 29–31, 7 bis 14 Uhr Schanzenbäckerei, Eppendorfer Landstraße 77, 7 bis 16 Uhr

Eppendorfer Landstraße 77, 7 bis 16 Uhr Wulf, Erikastraße 64, 8 bis 13 Uhr

Fuhlsbüttel

Braaker Mühle, Etzestraße 40, 6.04 bis 13.04 Uhr

Etzestraße 40, 6.04 bis 13.04 Uhr Café Luise, Erdkampsweg 12, 7 bis 12.30 Uhr

Erdkampsweg 12, 7 bis 12.30 Uhr Café Luise, Kleekamp 5, 7 bis 12.30 Uhr

Kleekamp 5, 7 bis 12.30 Uhr Junge, Erdkampsweg 43, 7 bis 15.30 Uhr

Groß Borstel

Junge, Borsteler Chaussee 119, 7 bis 14 Uhr

Hoheluft-Ost

Backgeschwister, Hoheluftchaussee 32, 8 bis 14 Uhr

Hoheluftchaussee 32, 8 bis 14 Uhr Dat Backhus Falkenried, Hoheluftchaussee 28–36, 8 bis 14 Uhr

Hoheluftchaussee 28–36, 8 bis 14 Uhr Zeit für Brot, Eppendorfer Baum 25, 8 bis 15 Uhr (Tipp: geöffnet an Neujahr von 8 bis 17 Uhr)

Zeit für Brot gibt es auch in Hoheluft-Ost: Die Bäckerei hat als eine von sehr wenigen nicht nur Silvester, sondern auch am Neujahrstag geöffnet.

Foto: Klaus Bodig / Klaus Bodig / HA;

Hohenfelde

Dat Backhus, Graumannsweg 72, 8 bis 14 Uhr

Langenhorn

Braaker Mühle, Tangstedter Landstraße 44, 6.44 bis 13.04 Uhr

Tangstedter Landstraße 44, 6.44 bis 13.04 Uhr Dat Backhus, Langenhorner Markt 6, 7 bis 13 Uhr

Langenhorner Markt 6, 7 bis 13 Uhr Dat Backhus (Lidl), Krohnstieg 55 , 7 bis 14 Uhr

Uhlenhorst

Allwörden (Edeka), Hofweg 81, 7 bis 12 Uhr

(Edeka), Hofweg 81, 7 bis 12 Uhr Bäckerei Pritsch, Arndtstraße 9, 7 bis 13 Uhr

Arndtstraße 9, 7 bis 13 Uhr Bäckerei Pritsch, Papenhuder Straße 39, 7 bis 13 Uhr

Papenhuder Straße 39, 7 bis 13 Uhr Braaker Mühle, Hofweg 70, 6.07 bis 14.07 Uhr

Hofweg 70, 6.07 bis 14.07 Uhr Schanzenbäckerei, Schürbeker Straße 45a, 7 bis 14 Uhr

Winterhude

Backgeschwister, Poelchaukamp 2–4, 8 bis 14 Uhr

Poelchaukamp 2–4, 8 bis 14 Uhr Braaker Mühle, Semperstraße 56, 5.56 bis 14.06 Uhr

Semperstraße 56, 5.56 bis 14.06 Uhr Café Luise, Alsterdorfer Straße 59, 7 bis 12.30 Uhr

Alsterdorfer Straße 59, 7 bis 12.30 Uhr Junge, Poßmoorweg 1, 7 bis 14 Uhr

Poßmoorweg 1, 7 bis 14 Uhr Junge, Mühlenkamp 5, 8 bis 14 Uhr

Mühlenkamp 5, 8 bis 14 Uhr Junge, Mühlenkamp 32, 7 bis 16 Uhr

Mühlenkamp 32, 7 bis 16 Uhr Rohlfs Bäckerei, Winterhuder Marktplatz 13–15, 7.30 bis 13.30 Uhr

