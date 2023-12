Flughafen Hamburg: Preisschock beim Parken – zwei Wochen für 561 Euro

Am Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel sind die Parkgebühren bundesweit am höchsten. Worauf Autofahrer deshalb unbedingt achten sollten.

Hamburg. Einmal das falsche Parkhaus gewählt, und schon wird das Parken am Flughafen in Hamburg-Fuhlsbüttel mehr als doppelt so teuer. Das hat eine Auswertung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) der Parkkosten an den zehn größten deutschen Flughäfen ergeben – ohnehin ist das Abstellen des eigenen Autos am Airport in Hamburg bundesweit am teuersten. Außerdem hat der ADAC alternative Anreiseoptionen untersucht.

„Wer die falsche Einfahrt am Hamburger Flughafen nimmt, kann nach dem Urlaub eine böse Überraschung erleben“, sagt Christof Tietgen vom ADAC. Denn: Zwei Wochen lang sein Auto im Parkhaus P4 abzustellen kostet 516 Euro. Und im Parkhaus P5 fallen sogar 561 Euro an. Zum Vergleich: Die gleiche Parkdauer kostet in Stuttgart 125 Euro – weniger als ein Viertel des Hamburger Tarifs. Der Grund für den enormen Unterschied: Im P4 und P5 in Hamburg wird kein Holiday-Tarif angeboten.

Flughafen Hamburg: So zahlen Sie beim Parken 199 Euro statt 561 Euro für 14 Tage

Deshalb sollten Autofahrer, die Geld sparen wollen, ihr Fahrzeug besser im Bereich P2 oder P1 abstellen. Kurios: Der Bereich P2 liegt im selben Gebäude wie P4. Und das P1 ist gerade mal 150 Meter entfernt vom teuren P4. Doch in den Abschnitten P1 und P2 gibt es Extra-Tarife für Dauerparker. Prompt reduzieren sich die Parkkosten dort für 14 Tage auf 199 Euro beziehungsweise auf 183 Euro.

Wer sein Auto hingegen für einen Kurztrip lediglich drei Tage stehen lässt, zahlt am Helmut-Schmidt-Flughafen im „Weekend-/Summerspecial-Tarif“ 55 Euro. Der Normaltarif ist mit 93 Euro wesentlich teurer. In München werden für die gleiche Leistung nur 49 Euro aufgerufen.

Flughafen Hamburg: Taxifahren ist günstiger als der 138-Euro-Shuttle-Service

Auch wer sein Auto weiter weg parkt und den Shuttle-Service nimmt, zahlt in Hamburg am meisten. Mit 138 Euro ist der Service in Hamburg fast doppelt so teuer wie in Berlin. Das Taxi ist da günstiger: Die Hin- und Rückfahrt von der Innenstadt zum Flughafen belastet das Urlaubskonto mit rund 60 Euro.

Noch mehr spart man, wenn man den öffentlichen Nahverkehr nutzt. Die Fahrt vom Hauptbahnhof zum Flughafen und zurück kostet für eine vierköpfige Familie 18,24 Euro. Als Tipp für Flugreisende gilt: Früh mit der Planung des Parkens beginnen und alle verfügbaren Optionen vergleichen. So kann man eine Menge Geld sparen.

Wer am Flughafen parken möchte, sollte gerade an Feiertagen seinen Parkplatz rechtzeitig buchen, um von möglichen Rabatten zu profitieren.

Flughafen Hamburg: Familien sollten beim Shuttle-Service besonders aufpassen

Gerade Familien sollten beim Shuttle-Parken genau nach versteckten Kosten fahnden, rät Christof Tietgen. „So sind manchmal nur drei Personen im Shuttle-Transfer inklusive – oder für den Kindersitz wird ein Aufpreis verlangt.“

Wer nicht ab Hamburg, sondern ab Hannover fliegt, zahlt bundesweit am wenigsten für das Parken: 14 Tage kosten am Flughafen Hannover-Langenhagen lediglich 108 Euro. Und auch der Shuttle-Service ist am Flughafen in Hannover mit 80 Euro bundesweit am günstigsten. Allerdings ist die Drei-Tage-Option in Hamburg günstiger als in Hannover: In Niedersachsen kostet das 70 Euro. Am teuersten ist das Drei-Tage-Parken in Düsseldorf mit 129 Euro.