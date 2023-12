Polizei Hamburg: Imbiss-Mitarbeiterin schlägt Möchtegern-Räuber in die Flucht

In Winterhude wollte ein Unbekannter einen Imbiss überfallen. Mitarbeiterin reagierte blitzschnell und verhinderte Schlimmeres.

Eine Imbiss-Mitarbeiterin konnte am Dienstagabend einen Möchtegern-Räuber in die Flucht schlagen.

Hamburg. Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Dienstagabend versucht, einen Imbiss in Winterhude zu überfallen. Doch eine mutige Mitarbeiterin verhinderte, dass er auch nur einen Cent erbeuten konnte. Gegen 21.50 Uhr soll der maskierte Unbekannte nach bisherigem Ermittlungsstand den Betrieb am Poßmoorweg betreten und eine 64 Jahre alte Mitarbeiterin bedroht haben.

Unter Vorhalten eines verdeckten Gegenstandes, bei dem nicht klar ist, ob es sich um eine Schusswaffe, ein Messer oder eine andere Waffe handelte, forderte er die Herausgabe der Tageseinnahmen aus der bereits geöffneten Kasse.

Polizei Hamburg: Imbiss-Mitarbeiterin reagiert blitzschnell

Die 64-Jährige reagierte jedoch geistesgegenwärtig und schlug schnell die Kasse zu, die sich darauf automatisch verschloss. Daraufhin ergriff der vermeintliche Räuber unvermittelt die Flucht und entkam Richtung Barmbeker Straße. Jedoch nicht, ohne vorher im Imbiss auszurutschen und zu stürzen.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei Hamburg verlief ergebnislos, weswegen jetzt öffentlich nach dem Mann gesucht wird. Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

dunkel gekleidet

maskiert mit einer dunklen Skimaske

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen in der Höhe Barmbeker Straße/Poßmoorweg gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch unter 040 4286-567 89 oder bei einer Polizeidienststelle melden.