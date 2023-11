Polizei Hamburg: Junges Paar in Wohnung überfallen – Zeugen gesucht

Maskierte Einbrecher drangen in der Nacht in eine Wohnung in Winterhude ein (Symbolbild).

Hamburg. In der Nacht zu Freitag sind in einer Wohnung in Winterhude ein Mann und eine Frau überfallen und ausgeraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren daran vermutlich vier Männer beteiligt. Zwei von ihnen sollen gegen 3.40 Uhr über den Balkon in die Erdgeschosswohnung am Wiesendamm eingedrungen sein. Einer der maskierten Einbrecher ließ durch Öffnen der Wohnungstür ein oder zwei weitere Komplizen herein. Der andere ging ins Schlafzimmer.

Dort setzte sich der Bewohner zur Wehr. Er wurde von einem der Einbrecher mit einem Gegenstand geschlagen und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert. Die Beute der Bande war allerdings recht überschaubar: Mit zwei Handys und einem kleinen Geldbetrag flüchtete sie schließlich durch den Hausflur. Der 25-jährige Bewohner wurde leicht verletzt, seine gleichaltrige Freundin blieb unverletzt.

Polizei Hamburg: Einer der Einbrecher konnte beschrieben werden

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Deswegen bitte die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Alle Einbrecher waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer von ihnen hatte eine Brechstange dabei. Einer der mutmaßlichen Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden:

ca. 1,80–1,85 Meter groß

athletische Figur

war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube

sprach Deutsch mit Akzent

hatte ein unbekanntes Schlagwerkzeug dabei

Zeugen, die in der letzten Nacht rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Lesen sie auch:

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.