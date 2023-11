UKE Hamburg: Beim Aktionstag dürfen Sie sogar selbst operieren

Am 16. November ist Welt-Pankreas-Krebstag. Experten beantworten Fragen. Überdimensionales Modell der Bauchspeicheldrüse wird gezeigt.

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) lädt Interessierte am Donnerstag zum Welt-Pankreas-Krebstag ein.

Hamburg. Jedes Jahr erhalten allein in Deutschland mehr als 17.000 Betroffene die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, Tendenz steigend. „Diese bösartige Tumorerkrankung nimmt leider immer weiter zu, das Pankreaskarzinom gehört schon zu den dritthäufigsten Tumoren des Magen-Darm-Traktes“, sagt Professor Dr. Thilo Hackert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Anlässlich des Welt-Pankreas-Krebstages am 16. November, an dem mehr als 90 Organisationen aus 35 Ländern global auf die Wichtigkeit einer möglichst frühzeitigen Diagnose hinweisen, lädt auch das UKE Interessierte zu einem besonderen Aktionstag ein.

UKE Hamburg: Viele Aktionen zum Welt-Pankreas-Krebstag

Zwischen 10 und 16 Uhr steht unter anderem das Team aus Spezialistinnen und Spezialisten rund um Privatdozent Dr. Faik Uzunoglu im Foyer des Hauptgebäudes (Gebäude 010) für Fragen rund um diese Krebserkrankung bereit.

Der Welt-Pankreas-Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Hallo Pankreas!“. Es gehe darum, die Anzeichen für Bauchspeicheldrüsenkrebs möglichst früh zu erkennen, da dies entscheidend sei und die Überlebenschancen erhöhen könne, so die UKE-Experten. „Das Tückische an der Erkrankung ist aber, dass sie häufig keine Symptome macht oder nur sehr unspezifische wie Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust und Rückenschmerzen“, sagt Professor Dr. Thilo Hackert.

Die gute Nachricht: In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Therapie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs stark verbessert. Bei etwa 20 Prozent der Patienten könne nach der gestellten Diagnose der Tumor operativ entfernt werden, so Professor Hackert — teils auch unter Einsatz eines präzisen OP-Roboters, der jedoch selbstverständlich immer von Ärztinnen und Ärzten gesteuert wird.

Mit einem solchen OP-Roboter arbeiten auch die Chirurgen am UKE in Hamburg.

Foto: Marcelo Hernandez

UKE: Besucher dürfen OP-Roboter bedienen und Pankreas-Modell bestaunen

Ein solches Gerät dürfen die Besucher am Donnerstag im UKE ausprobieren: Es gibt die Gelegenheit, selbst einmal in die Rolle eines Chirurgen zu schlüpfen und einen solchen OP-Roboter, wie er mittlerweile im klinischen Alltag fast täglich im Einsatz ist, zu bedienen. Außerdem können Interessierte ein überdimensionales Pankreas-Modell erkunden und darüber mit den Ärzten ins Gespräch kommen.