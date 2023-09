Altenpfleger soll demente Seniorin in Hamburger Heim missbraucht haben – Prozess

Ein gelernter Altenpfleger soll eine demente Seniorin in einem Hamburger Pflegeheim gezielt aufgesucht und vergewaltigt haben. Nun kommt es in Hamburg zum Prozess (Symbolbild).

Hamburg. Es ist ein schlimmer Verdacht: Ein gelernter Altenpfleger soll eine demente Seniorin in einem Hamburger Pflegeheim sexuell missbraucht haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der heute 26-Jährige die Frau im Jahr 2021 im Rahmen seiner Tätigkeit für einen mobilen Pflegedienst betreut haben.

Altenpfleger soll demente Seniorin in Heim vergewaltigt haben – Prozess

Nachdem sich ihr Zustand verschlechtert habe, sei sie in einem Pflegeheim in Alsterdorf aufgenommen worden. Dort habe der Altenpfleger die 88-Jährige ausfindig gemacht und am 7. September vergangenen Jahres in ihrem Zimmer vergewaltigt, so die Anklage.

Am Mittwoch (13. September) muss sich der Mann nun vor dem Amtsgericht verantworten. Weitere Verhandlungstermine sind zunächst nicht geplant.